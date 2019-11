MARION BÖLLER PRÄSENTIERT die RiRaRasselbande Wi Wa Winterhits – Lieder zum Feiern und Stapfen

Seitdem gab es keine Rast: Die RiRaRasselbande reiste weiter durch die ganze Welt, um mit Kindern auf der ganzen Welt zu singen. Nicht einmal während der Wintermonate machten sie Halt und durchquerten, mit Pudelmützen und Wollschals bepackt, viele kalte Länder. Als sie eines Abends bei einem Lagerfeuer in Norwegen gemeinsam ihre Lieder sangen, hörten sie ein leises Rascheln hinter einem Schneemann, den sie gemeinsam gebaut hatten. Marion und die restlichen Bandmitglieder lauschten auf und blickten neugierig zum Schneemann. Ganz vorsichtig kam eine fröhliche Füchsin hervor und lüftete das Geheimnis: „Hallo, Ich bin Frida und ich habe schon ganz viel von euch gehört! Darf ich bei euch mitsingen?“. Marion, Bruno Bär, Palila die Papageien-Dame und Pepe der Pinguin wussten sofort: eine Fuchs-Dame hat der RiRaRasselbande noch gefehlt! Sie versammelten sich alle um das Lagerfeuer und sangen ihre neuesten Lieder.Und Marion war überglücklich, dass die RiRaRasselbande um ein neues Mitglied erweitert wurde. Denn seit sie denken konnte, dachte Marion nur an Musik. Immer waren da Melodien in ihrem Kopf und Lieder auf ihren Lippen. Denn es ist ja klar: Musik machen macht Spaß – vor allem mit anderen zusammen. Deshalb wollte Marion auch eine Band gründen. Und zwar eine besondere Band mit besonderen Mitgliedern.Seit der Veröffentlichung von „Wi Wa Wackelhits“ und „Si Sa Sausehits“ im Frühjahr 2019 reist die RiRaRasselbande um die ganze Welt und singt zusammen mit Liedermacherin Marion Böller ihre Lieder. Auf ihrer Reise haben sie nun ein weiteres Album zusammen mit Frida der Füchsin aufgenommen, das man ab 29.11.2019 überall hören kann: „Wi Wa Winterhits – Lieder zum Feiern und Stapfen“. Damit können alle Kinder weit und breit sich auf die Winter- und Weihnachtszeit einstimmen – ganz egal, wo auf der Welt die RiRaRasselbande gerade musiziert.über Marion BöllerMarion Böller ist Gründerin und Leiterin der Musikschule Lütte Skol und reist seit 2010 durch Hamburger Kitas, um zusammen mit mittlerweile 35 Lehrern über 10.000 Kinder für Musik zu begeistern. Dabei lag ihr stets besonders am Herzen, benachteiligte Kinder zu fördern und Eltern mit einzubeziehen. Letzteres war auch die Initialzündung für die RiRaRasselbande, die die Multiinstrumentalistin und studierte Musikpädagogin Marion Böller zusammen mit Musikproduzent Sven Greiner für Kinder im Kindergarten– und Vorschulalter ins Leben gerufen hat.Ab dem 29. November ist „Wi Wa Winterhits“ auf allen Streaming- und Download- Plattformen und als limitierte CD im aufwändigen Pocketpack inkl. Ausmal-Booklet erhältlich.