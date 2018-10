Mariah Carey „With You“ (Single & Video) „The Distance“ feat. Ty Dolla $sign (Single) „Caution“ (Album-VÖ: 16.11.18)

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Ihr bis dato letzter Longplayer „Me. I Am Mariah... The Elusive Chanteuse” stammt aus dem Jahr 2014 und erreichte Platz eins der US Billboard Charts. Am 9. Oktober hat Maria Carey die wunderbare R&B-Pop-Ballade „With You“ bei den American Music Awards erstmals live vorgestellt.Mariah Carey ist mit mehr als 200 Millionen Alben und der Rekordzahl von achtzehn US-Nummer-Eins-Hits (17 davon selbstgeschrieben) die erfolgreichste Künstlerin aller Zeiten.Sie wurde u.a. mit mehreren Grammy Awards, 21 American Music Awards, einem Billboard "Artist of the Decade" Award, dem World Music Award als “World's Best-Selling Female Artist of the Millennium” ausgezeichnet.Ihr Stimmumfang erstreckt sich über fünf Oktaven, sie ist erfolgreiche und preisgekrönte Songwriterin und Produzentin. Mit ihren Veröffentlichungen prägte sich seit 1990 die Popmusik auf der ganzen Welt, in Filmen wie „WiseGirls“ (an der Seite von Mira Sorvino), „The Butler“ und dem Lee Daniels-Film „Precious“ war sie als Schaupsielerin zu sehen. 2015 startete sie eine unglaublich erfolgreiche Residency mit dem Titel „Maria Carey #1’s” im Colosseum im Caesars Palace in Las Vegas, die im Juli 2017 endete. Unter dem Titel „The Butterfly Returns” wurde die Show-Reihe im Juli 2018 fortgesetzt.