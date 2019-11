Malik Harris, neuer Track/Clip-Gewinner des Kulturförderpreises Landsberg- Verleihung am 30.11 im Stadttheater

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Davon erzählt „Home“ – und wie gewohnt wird Malik persönlich. „In dem Song geht es um die schmerzhafte Erkenntnis, dass man diesen einen Menschen hat gehen lassen – ohne wirklich zu verstehen, warum. Dass man es sich nicht erklären kann und sich am liebsten selbst eine reinhauen würde, weil man ihr das Herz gebrochen hat und zu blind war zu realisieren, dass sie die Richtige war.“ Heftige Selbstkritik, die der hochtalentierte Sänger, Songwriter und Multi-Instrumentalist virtuos vertont. Mit Breitwand-Orgel, wuchtigen Drums und einem Chorus, der kurz den Atem aussetzen lässt, liefert Malik den Soundtrack zum Kopfkino. Parallel zum Release kommt das Video zu „Home“: Eine fragil-poetische und radikal reduzierte filmische Version des Themas.Der Newcomer mit amerikanischen Wurzeln verbindet organischen Pop, Elektro-Einflüsse, Rap und Vocals zu einem völlig eigenen Stil. Seine herausragenden Performances an Gitarre, Klavier, Drums und Bass flankiert er live an der Loop-Station. 2018 begeisterte er damit als Opener für James Blunt, Alex Clare und Jeremy Loops – und überzeugte 2019 Fans und Fachpublikum u.a. auf dem Reeperbahn Festival, dem SWR 3 New Pop Festival und den Rolling Stone Festivals. Nach den Airplay-Hits „Say the Name“ und „Welcome to the Rumble“ sowie der EP „Like That Again“ schließt Malik Harris den Kreis mit „Home“ – einer Single, die wieder mehr Kante zeigt und die endgültig letzte laue Sommernacht vergessen macht.Live-Dates:08.11. Rolling Stone Park Festival (Europa Park Rust)15.11. Rolling Stone Beach Festival (Weissenhäuser Strand)28.11. Youth Against AIDS Gala (Berlin)30.11. Kultuförderpreis der Stadt Landsberg (Stadttheater Landsberg)10.12. Energy Live Session (Hamburg)