Lutherausstellung "Hier stehe ich!" im Forum am Hofgarten

Günzburg : Forum am Hofgarten |

Täglich vom 15.-17.06.2017 von 17.00 - 22.00 Uhr ist im Forum am Hofgarten die Lutherausstellung „Hier stehe ich!“ für die Besucher geöffnet.



Mit modernen Stilmitteln wie Roll-Ups, antiken Bibeln und gar einem detailgetreuen Nachbau in Originalgröße der Gutenberg Druckerpresse will die Lutherausstellung dem Besucher einen kurzweiligen Überblick über das Leben Martin Luthers geben. Die Ausstellung ist interaktiv: Der Besucher kann sich unter Anleitung an der Gutenbergpresse selbst ein Pergament drucken oder an einen Ausstellungsführer Fragen stellen. Minuten-Sketche zu wichtigen Erlebnissen Luthers sorgen dafür, dass der Besucher sich ganz in das Leben Luthers hineinversetzen kann.

Die Ausstellung „Here I stand“ („Hier stehe ich...“ – online: www.here-i-stand.com/de/) kann dank der großzügigen Förderung des deutschen Auswärtigen Amtes verwirklicht werden. Der Eintritt hierfür ist frei.