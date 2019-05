Lucky Luke – ‘Cooler Than Me’ (Radioversion)

Mit mehr als 8 Millionen Spotify-Streams für das Original, ist diese aufgefrischte Version durch brodelnde Bassline-Melodien, lieblichen Gesang und einen groove-geladenen Beat geprägt, der mit Leichtigkeit rein- und rausschwirrt.Über diese Neuveröffentlichung sagt Lucky Luke: „Cooler Than Me ist eines meiner Lieblingswerke, eins, das durch seine Energie meinen wahren düsteren Stil und meine Gefühle zum Ausdruck bringt. Der Grund, warum ich diesen Song für ein Remake ausgewählt habe, ist das nostalgische Gefühl, das er in mir herruft. Er erinnert mich an meine Kindheit. Ich habe mich schon immer für Musik interessiert, der Song erinnert mich an die Zeit, als ich nach der Schule in meiner Freizeit MTV gehört habe. “Cooler Than Me” hatte ich immer im Kopf. Ich fand dieses Meisterwerk perfekt geeignet, um meinen Stil hineinzumischen, und hier ist das Ergebnis.“