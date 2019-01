LOVRA feat. Lo Sky Falls

Schon in früher Kindheit entdeckte Laura ihre Liebe zur Musik und es machte sich bald ein ausgeprägtes Rhythmusgefühl sowie die Affinität zur Kreativität bemerkbar. Daher entschied sich die gebürtige Hessin für ein Designstudium. Nach ihrem Studium zog sie nach Berlin. Den Umzug bezeichnet sie selbst als eine der besten Entscheidungen ihres Lebens. Im Epizentrum künstlerischer Freiheit fand sie neue Impulse und Ideen für ihre Musik.Ihre Musik fasziniert heute durch die Kombination aus 80er und 90er Jahre-Einflüssen mit modernen Melodien sowie groovigen House Tunes, markanten Vocals und tanzbaren Beats, wodurch LOVRA einen eigenen unverwechselbaren Sound kreiert. LOVRAs DJ Sets sind weltweit sehr gefragt. Seit drei Jahren ist sie Resident-DJane bei den Ministry of Sound Tours und legt für diese in trendigen Städten rund um die Welt auf.LOVRA (LOVe + LauRA = LOVRA) konnte sowohl als Produzentin, wie auch als talentierte DJane in ihrer bisherigen beruflichen Laufbahn überzeugen und begeisterte ihre Fans in diesem Jahr u.a. mit ihrer Single „My Beat“ und mit ihrem Remix von Robin Schulz „Oh Child“ auf sämtlichen Festivals.So legte sie während der letzten Festival-Saison auf Festivals wie dem Melt! Festival, Tomorrowland Festival, Helene Beach Festival, Nature One Festival, Love Sea Festival oder auch auf dem Artlake Festival auf. Darüber hinaus war sie den letzten Sommer über bemerkenswerte 17 Mal als Opening Act für keinen geringeren als DJ Ikone David Guetta im Ushuaïa auf Ibiza zu sehen.2019 wird sie u.a. auf dem Tomorrowland Winter Festival in Frankreich und in Deutschland auf dem Luft & Liebe Festival, dem Sea You Festival und dem Helene Beach Festival zu sehen.Am 25.01.2019 erscheint nun LOVRAs neue Single „Sky Falls“ in Kooperation mit der aus Nashville stammenden Sängerin Lo.YouTube Music Link:Buylink:UPCOMING LIVE DATES - LOVRA09.02.2019 | Next - Ahaus, Germany09.02.2019 | Velvet Club - Lucerne, Switzerland16.02.2019 | Privat Party - ljubljana, Slovenia01.03.2019 | MixCon - München, Germany02.03.2019 | Bloc - Aix En Provence, France09.03.2019 | Tomorrowland Winter Festival - Alpe d’Huez, France10.03.2019 | Tomorrowland Winter Festival - Alpe d’Huez, France11.03.2019 | Thaibreak - Bangkok, Thailand07.06.2019 | Ikarus Festival - Memmingen, Germany08.06.2019 | Luft & Liebe Festival - Duisburg, Germany08.06.2019 | BigCityBeats Festival World Club Dome - Frankfurt, Germany12.07.2019 | Magnetic Festival - Völklinger Hütte, Germany14.07.2019 | Sea You Festival - Freiburg im Breisgau, Germany25.07.2019 | Helene Beach Festival - Frankfurt (Oder), Germany09.08.2019 | Electrisize Festival - Erkelenz, GermanyLOVRA's Facebook Account: https://www.facebook.com/lovramusic/ LOVRA’s Instagram Account: https://www.instagram.com/lovra/