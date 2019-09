Louka mit neuer Single und neuem Video

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Ein kleiner Neuanfang ist es schon, was die beiden Musiker Lisa Marie Neumann und Johann Seifert in diesem Jahr mit LOUKA versuchen – aber damit kennen sich die beiden mittlerweile gut aus. Über zehn Jahre machen sie zusammen Musik und sind auch privat ein Paar, haben unzählige Konzerte gespielt und waren zusammengerechnet sicher mehrere Monate oder sogar Jahre im Studio.Nachdem sie ihre erste englischsprachige Band „marie & the redCat“ nach fünf Jahren auflösen, ziehen die beiden 2014 nach Berlin. Lisa beginnt sich mit der deutschen Sprache zu befassen und merkt schnell, dass dies textlich für sie der richtige Weg ist. Sie schreibt Songs und Texte für sich und andere, komponiert fürs Theater und schreibt Kindermusik. Auch Johann schraubt an neuen Soundwelten, eröffnet ein Studio und produziert und spielt live für andere Künstler. Die beiden arbeiten an ihren neuen Songs im inspirierenden Berliner Umfeld, bis sie 2015 im Tempeltonstudio, direkt um die Ecke ihrer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung im Berliner Wedding die ersten vier Demos aufnehmen. Dann geht alles recht schnell: die ersten Kontakte zur Industrie werden geknüpft und bereits 2016 unterschreiben sie ihren ersten Plattenvertrag bei FourMusic/Sony.Wie die meisten Newcomer stolpern auch LOUKA durch eine turbulente Zeit beim Label bis sie im September 2017 endlich ihr Debütalbum „Lametta“ veröffentlichen. Sie spielen bis April 2018 insgesamt drei Headliner-Touren und Supports für u.a. Andreas Bourani, Alexa Feser und Lena Meyer-Landrut. Aber wie leider so oft in der Musiklandschaft geht es dem Label nicht schnell genug - der Vertrag endet schon 2018.LOUKA fallen in ein Identitäts- und Kreativloch, müssen sich suchen und ihr Selbstvertrauen wieder finden. Diese Phase setzt aber auch neue Energien frei. Anfang 2019 werfen sie das ganze Material, das sie bisher neu geschrieben hatten wieder weg, fahren mit ihrem VW Bus in ein einsames Haus in Dänemark und feilen dort an ganz neuen Songs und ihrem Sound.LOUKA sind wieder unabhängig unterwegs, genießen die Freiheit und sehen die Chancen, die diesem Zustand innewohnen. Das erste Lebenszeichen aus diesem Prozess ist die Single „Was du machst“. Produziert haben die beiden selbst im eigenen Studio - als Co-Produzent haben sie sich „Bilderbuch“-Produzent Zebo Adam ins Boot geholt. Der Blick von Außen ist den beiden wichtig, gute Musik ist nur durch Austausch möglich - und auch öfter mal durch einen Neuanfang.Nach „Was du machst“ zeigen Louka mit ihrem zweiten Release „Dir und den andern“ eine weitere Sound-Facette ihrer im Herbst 2019 erscheinenden EP. Der sommerlich-chillige Vibe des Songs ist der Soundtrack für eine neu erlangte Gelassenheit und die Erkenntnis niemandem gefallen zu müssen.