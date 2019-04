BODY hat weltweit über 1 Milliarde Streams, ist bereits seit über einem Jahr in den deutschen Airplay Charts, hat dutzende Gold- und Platinauszeichnungen in unzähligen Ländern und ist damit zweifelsohne einer der Sommerhits 2018!Jetzt folgt BODY feat. brando in der absoluten Superstar-Version „Body On My“ im Feature keine Geringeren als Superstar Schwergewichte PITBULL und NICKY JAM.Diese lassen ihre weltbekannten Raps und urbanen Vibes in diesen globalen Hit einfließen und machen diesen zum Über-Hit."Loud Luxury feat. brando, Pitbull & Nicky Jam - Body On My“ erschien am 29.03. als Download & Stream!