LOST FREQUENCIES & ZONDERLING – CRAZY

Förmlich ansteckend mit frischen Feel-Good Vibes strahlt der Track Gefühle längst vergangener Zeiten im typischen Sound von Felix De Laet aus.Ein astreines Team-Up mit dem holländischen DJ-Duo Zonderling, macht den Song zu einer charakteristischen Energiebombe, die sich jetzt schon die Logenplätze auf jeder Playlist gesichert hat und das nächste Kapitel von Lost Frequencies einläutet. Mit unglaublichen 1 Milliarde Streams auf Spotify, drei Airplay Top Hits (Are You With Me, Reality, What Is Love), Gold und Platin Auszeichnungen knüpft Felix jetzt direkt an diesen Erfolg an.Zonderling stammen aus dem Norden Hollands und haben sich über die Regeln der aktuellen Dance-Welt gestellt. Die innovativen und freakigen Sounds setzen genau die richtigen Impulse, die sie in einer langen Reihe an Releases noch nie enttäuscht haben.