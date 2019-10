Lost Frequencies - Alive and Feeling Fine Album-VÖ: 04.10.2019

2016 stellte er mit seinem Debütalbum „Less Is More“ bereits sein Können unter Beweis und beweist dies nun erneut mit seinem zweiten Album „Alive And Feeling Fine“.Die erste Hälfte von „Alive And Feeling Fine“ jongliert mit einer Reihe von Lost Frequencies Hits, die nach seinem Debütalbum erschienen sind, darunter Crazy, Recognise, Melody sowie Truth Never Lies. Aber auch an neuen Tracks wird nicht gespart, unter anderem sind Kollaborationen mit Mokita und Throttle dabei.Lost Frequencies ist nicht nur „Alive and Feeling Fine“, ihm geht es besser als je zuvor. Dies wird er mit einer monumentalen U.S. Tour unter Beweis stellen, die direkt nach Veröffentlichung des Albums beginnt.Im November wird er zudem auch in drei deutschen Städten sein Album LIVE zum Besten geben: 28.11. // Hamburg, 29.11. // Berlin und 30.11. // Köln!„Lost Frequencies – Alive and Feeling Fine“ erscheint am 04.10.2019 überall als 2CD-Set, Download & Stream.Vor kurzem ist die erste Single Auskopplung "Black & Blue (& Mokita)" erschienen.Offizielles Musikvideo: https://youtu.be/2ubdG1LaL3o Pre-Order Link zu "AAFF": https://ktr.lnk.to/LF-AliveAndFeelingFine