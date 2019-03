Lisa Fitz „FLÜSTERWITZ“- KOMMT NACH KÖNIGSBRUNN-TICKETS IM VORVERKAUF

Hier muss Lisa Fitz ran - eine Frau, die sagt und singt, was sie denkt. Laut. Mit Verve. Mit Witz. Mit Haltung. Die sich nicht drum schert, ob sie auf linke oder rechte Füße tritt und die furchtlos wie eine Amazone den Bogen spannt und in alle Richtungen zielt. Wie immer weiß Lisa Fitz Kabarett und engagierte Lieder zu verbinden und damit das Publikum zum Nachdenken, zum Träumen und zum Lachen zu verführen.Wie auch bei Gerhard Polt, Fredl Fesl und Josef Hader vereinen sich bei Lisa Fitz Blödsinn und Tiefsinn, Wortwitz und bayrische Direktheit, österreichischer Schmäh, schwarzer Humor und die Suche nach der Wahrheit zu einem furiosen Abend. Und oft muss man genau zuhören, um die Wahrheit im Witz vor lauter Lachen nicht zu verpassen. Lisa Fitz ist und bleibt, wie ihre Kollegin Sissi Perlinger sagt, die „Speerspitze des Frauenkabaretts“ in Deutschland, Österreich und der Schweiz.Über Lisa Fitz Powerfrau, Kultfigur, sexy Rocklady, weiblicher Macho – das sind nur einige der Etiketts, die Lisa Fitz im Laufe ihrer Karriere als Kabarettistin, Schauspielerin, Autorin und Sängerin angeheftet wurden. Immer wieder war und ist sie bereit, Neues zu wagen, rigorose Brüche herbeizuführen. Bei Lisa Fitz geht` s mitunter auch deftig zu, das lässt sich nicht bestreiten. – egal, ob es um das „Heil der Welt“, die Politik oder die Medien geht. Selbst das raffinierteste verbalakrobatische Gagfeuerwerk hat bei der Fitz oft einen doppelten Boden.