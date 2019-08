Limit 29 x OG Eastbull – Schöner Tag (Bella Giornata)Limit 29 x OG Eastbull – Schöner Tag (Bella Giornata)

Daraus entstanden ist die deutsche Version „Schöner Tag (Bella Giornata)“, die durch die Mischung von deutsch-italienischen Rapparts auf ganzer Linie überzeugt. Limit 29 gilt als einer der aufstrebenden Rapper der Stunde, dessen Talent für Rap und Produktion schon der Rap-Oberliga aufgefallen ist. So kann er bereits am Anfang seiner Karriere auf Kooperationen mit Zusammenarbeit mit u.a. Capital Bra, Samra, Fler, Massiv und AK Ausserkontrolle zurückblicken. OG Eastbull ist mit der Single „Ballo del Blocco“ erstmals in die urbane italienische Hiphopwelt eingetaucht und hat direkt die Aufmerksamkeit der Szene auf sich gezogen. So wurden auch die bekannten italienischen Produzenten Dogslife und Mago Del Blocco auf ihn aufmerksam und produzierten letzten Endes den Track „Bella Giornata“.Diese geballte Rap-Power wird im Sommer 2019 definitiv noch für Furore sorgen!Am 26. Juli 2019 erschien die Single „Schöner Tag“ vom Newscomer Rapper Limit 29 und OG Eastbull.