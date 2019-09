LIAM PAYNE "STACK IT UP" (FEAT. A BOOGIE WIT DA HOODIE)

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Der Track entstand gemeinsam mit A Boogie Wit Da Hoodie und stammt aus der Feder von Ed Sheeran, Steve Mac, Fred Gibson und Boggie! Liam Payne, vormals One Direction-Mitglied, präsentiert mit "Stack It Up" feinsten Urban Pop-Sound, der sofort in die Beine geht. Bei einem YouTube-Event in New York gestern Abend feierten Liam und Boogie auch das Video zum ersten Mal gezeigt wurde.Über die neue Single sagt Liam: „Ich bin so glücklich, meine neue Single zu veröffentlichen und dass ihr sie endlich alle hört. Ich und Boogie hatten so viel Spaß dabei. Das ist ein Lied, auf das ich wirklich stolz bin und ich kann es kaum erwarten, euch zu zeigen, was als Nächstes kommt!"