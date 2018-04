Lexy & K-Paul „Peilschnarten“

Als Pioniere des sogenannten Technolectro entwickeln und verfeinern Lexy & K-Paul ihren markanten, unverwechselbaren Sound ständig weiter und erschaffen dabei ein Klangbild, das zugleich charmant, catchy und Pop-orientiert ist, in der elektronischen Musik verwurzelt bleibt und gerade deshalb die Tanzfläche nie aus den Augen verliert. Ihre übergreifende musikalische Vision verbindet den Clubfloor mit dem Albumkontext.Dieser Ansatz zieht sich durch alle sieben ihrer bisherigen Longplayer, vom Debütalbum „Loud“ (2000) bis hin zum in 2015 veröffentlichten „Gassenhauer“ sowie durch die drei Teile ihrer DJ-Mixcompilation „Komisch Elektronisch“. Auch ihr neues Album „peilSCHNARTEN“, das wie der Grossteil ihres Oeuvres auf ihrem hauseigenen Label musicismusic erscheint, folgt dem eingeschlagenen Weg und fügt dem Sound von Lexy & K-Paul eine neue Variante, ein neues Kapitel hinzu.Mit ihrem aktuellen Album „peilSCHNARTEN“, das in 2018 erscheint, definieren Lexy & K-Paul ihren Sound aufs Neue und servieren eine Zeitgeist-orientierte Essenz ihres bisherigen Schaffens. Wie gewohnt angereichert mit melodischen Mitteln und einer gehörigen Portion Pop-Affinität, präsentiert sich das Duo gereift, mit verführerischen Hooklines, catchy Vocals und wie gewohnt zahlreichen Kollaborationen mit Gastkünstlern. So finden sich auf diesem Album Features von Enda Gallery, Richard Judge, Jakub Ondra und Max Joni, die mit ihrem Sound sowohl Fans und Follower der elektronischen Musik als auch eine Daytime Radio-Audience glücklich machen - ein Spagat, der in dieser Stilsicherheit wohl nur den beiden Berlinern in Perfektion gelingt.Hier könnt ihr in das Album reinhören:Tracklist: Lexy & K-Paul - Peilschnarten01. GRUSSvogel02. schnabelELCH03. peilSCHNARTE (feat. Enda)04. bremsAUGUST05. STOLPERphilanthrop (feat. Bendma)06. schlingelFLANKER07. rammelZIEHER (feat. Enda)08. SCHNUPPERstreicher09. reiherFALKE (feat. Jakub Ondra)10. zumPAUKENpaule11. rumpelLUNTE (feat. Max Joni)12. kleineFLIRTrolle13. rasselNÖLE14. RAVERohneENDE (feat. Judge Jules)