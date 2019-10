LENNY legt mit Remix und Akustik-Version von "Lovers Do" nach

„MY LOVE, JUST TELL ME WHAT YOU FEEL – AND IF IT’S HATE, IT BEST BE REAL.“Und sogar Spaß machen kann: „Dieser Song ist genau das, wonach meine Band und ich gesucht haben. Wir wollten nichts allzu Ernstes – jetzt gerade wollen wir nichts anderes, als die Leute zum Tanzen zu bringen und dafür hat ‚Lovers Do’ definitiv die richtige Attitude. Wir können es kaum erwarten, den Song rauszubringen.“ Geschrieben von Marcel Prochazka, Lenny und Ondra Fiedler, produziert von Marcel Prochazka und Ondra Fiedler, und aufgenommen im Studio Svarov sowie dem Rooftop Studio Prag, ist Lennys „Lovers Do“ der ansteckende Titelsong zur speziellen Superkraft dieser Frau.Mit 25 ist LENNY, deren bürgerlicher Name Lenka Filipová ist, in ihrer Heimat längst ein echter Superstar. Soeben zurück von den Support-Terminen für Linkin Parks Mike Shinoda, meldet die Bilanz der außergewöhnlichen Musikerin sechs Andel Awards (tschechisches Pendant zum Grammy) sowie Hits wie „Hell.o“ (Airplay #1 in Tschechien und #1 bei Spotify & iTunes) und ihre letzte Single „Enemy“, die für die globale Kampagne einer Schuhmarke ausgesucht wurde. Übrigens, Welt: Zieh dich warm an – Lennys neueste Track-Waffe „Lovers Do“ ist geladen und zu allem bereit.