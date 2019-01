L'aupaire - Video zu "Cinderella" seit heute!

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Beide Songs hat er bereits Ende Oktober im Rahmen seines frenetisch gefeiertenAuftritts beim New Fall Festival in Düsseldorf präsentiert.Der erste Teil der Split-Single „Renegades“ entstand als L’aupaires Freund und Musiker Petter Ericson Stakeeihn letztes Jahr in Berlin besuchte. In kürzester Zeit war „Renegades“ geboren – zwei Seelen, die zusammenkommenund sich ihr Herz ausschütten. Die Idee zur euphorisierenden Uptempo-Nummer „Cinderella“ wiederum wurde inzehn Minuten unter der Dusche entwickelt, in denen L’aupaire sich – ganz klischeehaft – wie Mozart fühlte. Dieser SongDieser Song erscheint heute als Video.Zum Video:Julie Burkhardt, die sich am Ende des Videos zu „Renegades“ ihren Weg durch die Kulissen bahnte, ist zu Beginn von „Cinderella“ nun auf der Bühne angekommen. Zu den Lyrics des Songs bewegt sie synchron die Lippen und verfällt in einen expressionistischen Tanz, bei dem sie mit gängigen, eher männlich konnotierten Rockstar-Posen spielt und sich von Erwartungshaltungen und Grenzen frei tanzt.Sowohl das Video zu „Renegades“ (das bereits am Dienstag erschienen ist) als auch das Video zu „Cinderella“ wurden an einem Tag im Renaissance Theater Berlin gedreht und erinnern dank ihres Minimalismus und der intensiven Direktheit eher an Art House-Filme und Dokumentationen als an klassische Musikvideos.Während einer Auszeit in Budapest wurde Robert Laupert aus Gießen klar, dass dieMusik sein Leben ist – und so schrieb er die ersten L’aupaire-Songs. 2014 wardie Mischung aus seiner außergewöhnlichen Stimme und großartigen folkig-bluesigen Kompositionenauf seiner ersten EP „Rollercoaster Girl“ zu hören. Und vor allem auf zahlreichen seinerunverwechselbaren, gefeierten Live-Performances, unter anderem beim legendärenSouth by Southwest Festival in Austin, Texas. 2016 entstandschließlich das Album “Flowers”, das Musikjournalisten zu Vergleichen mitBob Dylan, Tom Waits oder Kings of Leon veranlasste. Nach dem riesigen Erfolg seinesletzten Cover-Songs „Dancing In The Moonlight“ und dem dazugehörigen Clip,der bereits fast 19 Millionen Views bei YouTube verzeichnen kann, meldete sich L’aupaire zuletzt mit einer Neuinterpretation des Echosmith-Hits „Cool Kids“ zurück.