LATIN POP – THE LIVE EXPERIENCE kommt am 24.03.2020 in das Congress Centrum Stadtgarten nach Schwäbisch Gmünd- und nach Nürtingen

Für die Veranstaltung am 24.03.2020, um 19.30 Uhr im Congress Centrum Stadtgarten in Schwäbisch Gmünd gibt es bis einschließlich 01.09.2019 15% Frühbucherrabatt auf alle Tickets (Preise ohne Rabatt zwischen 34,90 € und 62,90 €).Tickets sind erhältlich im i-Punkt am Marktplatz und an allen bekannten VVK-Stellen sowie unter 0365-5481830 und www.latinpopnight.de