La Brass Banda kommt zum Gratulieren nach Ellzee-Musikverein wird 100 Jahre -Bezirksmusikfest im Juni 2019

DER VORVERKAUF HAT BEREIT BEGONNEN.TICKETS GIBT ES IM LOKALEN VORVERKAUF FÜR 33 €

Um´s Eck Ellzee

Mo-Sa 7:00 bis 12:00 Uhr, Mo-Do 15:00 bis 18:00 Uhr, Fr 14:00 bis 18:00

Raiffeisenbank Ichenhausen

Mo-Fr 08:00 bis 12:00, Mo-Mi + Fr 13:00 bis 16:30, Do 13:00 bis 17:30

Mobil/Whatsapp: 0159 01505427 (zzgl. Versandgebühr)

Mail: vorverkauf@bzmf2019.de (zzgl. Versandgebühr)

oderHIER



ALLE BILDER VON LA BRASS BANDA ENTSTANDEN BEIM JUBILÄUMSKONZERT IN DER MÜNCHENER OLYMPIAHALLE

Sie spielten auf den größten Festivals in ganz Europa. Von 2007 bis 2015 gab die Band mehr als 700 Konzerte. Sie waren zu Gast auf verschiedenen Festivals, wie dem Hurricane Festival, dem Southside Festival, dem Highfield Festival , auf Festivals in Ungarn, dem Chiemsee Summer und vielen weiteren Konzerte.Stefan Dettl veröffentlichte die Soloalben Rockstar (2011), Summer of Love (2012) und Soultrain (2016). Der Tubist Andreas Hofmeir ist seit 2006 als ordentlicher Professor an der Univerität Mozart Salzburg tätig und gab 2012 diverse Konzerte und „Musikalische Lesungen“ und gab auch Workshops für Tuba.Am 1. Juni bespielen die Musiker um Stefan Dettl, die ihre Musik als Neue Volksmusik, Brass, Reaggae und Ska- Punk bezeichnen den Münchener Königsplatz. 19 Tage später kommen sie im Rahmen ihrer Bierzelttournee zum Bezirksmusikfest nach Ellzee. Und auch in Ellzee werden die sieben Musiker mit Sicherheit das Zelt rocken, so wie es Ellzee noch nie erlebt hat und auch nie erleben wird. Wer einmal die Musiker erlebt hat weiß, das ist ganz großes Kino. Der Musikverein Ellzee feiert das 100 jährige Bestehen.Das wird aber nicht der einzige Programmpunkt, jedoch das Highlight des gesamten Festes sein.Bereits zwei Wochen zuvor wird das Fest mit einem Festakt eröffnet.Los geht es dann am 19. Juni mit La Brass Banda im Festzelt.Am Frohnleichnahmstag findet morgens die Frohnleichnamsprozession von Waldstetten nach Ellzee statt. Mittags gibt es ein Eselrennen, gegen 18 Uhr ist ein Sternmarsch zum Dorfplatz geplant. Um 18.45 findet dann Echilovision Stimmungscontest goes Ellzee statt. Um 22.30 wird dann für das Bier gespielt.Am Freitag ist der Tag der Betriebe und Vereine .Um 20:00 Uhr gibt es Partyspaß mit MUCKASÄCKAm Samstag ist eine Oldtimer Ausstellung ein Traktor Turnier und Abends gibt es Blasmusik der Spitzenklasse mit Viera Blech. Am Sonntag wird die Bevölkerung mit einem Weckruf auf den letzten Festtag eingestimmt. Nach dem Kirchzug zum Dorfplatz findet ein Festgottesdienst statt.Um 13.30 Uhr startet der Gemeinschaftschor, um 14.00 Uhr der Festumzug bevor mit der Bekanntgabe der Wertungsspielergebnisse das Fest ausklingt.