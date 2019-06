La Brass Banda gratuliert der Musikkapelle Ellzee- Ein grandios heißer Abend

Im Rahmen des Bezirksmusikfestes, daß am kommenden Sonntag mit einem Umzug der fast 60 Kapellen des Bezirks 12 endet, hat sich die Kapelle ein ganz besonderes Geschenk gemacht, und die Musiker von La Brass Banda eingeladen.Nicht nur die Jungs aus Übersee am Chiemsee waren gekommen, sondern auch geschätze 700 Besucher feierten in Dirndl und Tracht ein Musikalisches Fest der Superlative.Bevor gegen 21 Uhr die Musiker um Stefan Dettl auf die Bühne kamen, hatte die Band ein Quartett mit dabei, die dem Auditorium gleich zeigten, wo der Musikalische Weg lang geht an diesem Abend.Caravana Sun ist eine Band, die schon allein ein Besuch wert war.Die 4 Jungs haben sich aus allen Teilen der Welt zusammengefunden, und seit 2013 über 150 Gigs in allen Teilen der Welt gespielt. In diesem Jahr begleitenLuke Carra - Guitars,VoxAnt Beard - Bass,VoxAlex Dumbrell - Drums, PercussionKen Allars - Trumpet, KeysLa Brass Banda bei 7 Gigs in DeutschlandNach diesem heißen Auftakt, und 10 Minuten Umbaupause, kamen dann die Musiker, wie gewohnt alle Barfuß auf die Bühne, und feierten mit den Fans von denen viele Musikerinnen und Musiker waren, wie Stefan Dettl in Erfahrung brachte, ein Musikalisches Fest der Superlative. Fasziniert von der Musik war der ehemalige Musikstudent Dettl bei einem Besuch in New York wie Gruppen wie die Youngblood Brass Band traditionelle Blasmusik mit Hip-Hop-, Funk- und Jazzeinflüssen verbinden.Am Richard Strauß Konservatorium fand er 2007 vier Mitstreiter und die Idee war geboren.Die ersten Auftritte absolvierten sie mit Mopeds und einem Traktor mit Anhänger,auf dem sie Platzkonzerte spielen.Heute haben sie das natürlich nicht mehr nötig. Schon zweimal füllten sie die Münchener Olympiahalle.Und sie spielen in Bierzelten. Ein Auftritt davon war in Ellzee. Waren bei der Vorband noch einige vor dem Zelt ( aber eher aus Wettergründen), füllte sich das Zelt schlagartig, denn diese Band wollten sich die Fans natürlich nicht entgehen lassen. Ihre Musik ist eine Mischung zwischen Gipsy Brass, Funk Brass und Alpen Jazz Techno. Wenn sie spielen, da kann kein Fuß still bleiben, man muß einfach mitgehen. Klassiker wie "Autobahn" durften natürlich nicht fehlen. Die Band tanzte mit den Fans um die Wette. Stefan Dettl fand aber auch lobende Worte für die Ellzeer. Er lobte die Organisation und den Zusammenhalt in der Ortschaft. "Sonst, so Dettl, wäre so eine Veranstaltung nicht durchführbar. Mehr als zwei Stunden spielten die Musiker um die Wette, als gäbe es kein Morgen mehr. La Brass Banda spielt über 1.200 Konzerte von denen rund 300 davon in Bierzelten stattfinden. Und sie lieben nicht nur ihren Job,sie leben ihre Musik, und wie. Ein besseres Geschenk hätte sich die Kapelle nicht machen können. Ein Abend der Extraklasse. La Brass Banda, Caravana Sun und der Musikkapelle Ellzee ein ganz großes Chapeau. Ein absoluter meggamäßiger Abend.