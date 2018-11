Kresslesmühle wird Renoviert- Comedyveranstaltungen im Jazzclub Augsburg

Fr, 30.11.18 (20 Uhr) Daniel Helfrich „Eigentlich bin ich ja Tänzer“Achtung – die Veranstaltung mit Daniel Helfrich muss abgesagt werden.Fr, 07.12.18 (20 Uhr) Dagmar Schönleber „Respekt von, für und mit Dagmar Schönleber“Alle fordern ihn, niemand hat ihn zu verschenken, und angeblich ist er nicht käuflich: Respekt. Aber wer hat ihn denn wirklich verdient? Getrieben vom Wunsch nach Ordnung und Revolution zeigt Dagmar Schönleber, dass die beste Aussicht nicht von der Wetterlage abhängt, sondern von einem klaren Kopf. Ein Abend zwischen Anstand und Aufstand, Etikette und Ekstase, Knigge und Knast. Dabei gilt wie immer: Die Lebensweisheiten sind frei, während die Gitarre Akkordarbeit leistet. Respekt!Sa, 08.12.18 (20 Uhr) Kabarett Bundes:Liga / 3. Abend: Georg Clementi/ Daniel WagnerIn der „Kabarett Bundes:Liga“ wetteifern Comedians, Poetry, Slammer und andere Kleinkünstler aus dem gesamten deutschsprachigen Raum in 13 Theatern um den Titel „Deutscher Kabarettmeister“ - so auch zum ersten Mal in Augsburg. Diesmal treffen Georg Clementi und Daniel Wagner aufeinander.Liedermacher, Chansonnier, Geschichtenerzähler, Verzauberer: Georg Clementi singt sich mit seinen Zeitliedern von Erfolg zu Erfolg und heimst Chanson-Preise ein. Mit Liedern, die so schön sind, dass die Zeit stillsteht, wie es ein Kritiker auf den Punkt brachte. Mit Liedern, die ins Herz, ins Hirn und unter die Haut gehen.Daniel Wagner ist einer der erfolgreichsten Poetryslammer des Landes und er gehört einfach auf die Bühne. Daniel Wagners Texte schaffen den Spagat zwischen unterhaltsamer, schwarzer, dunkler, bitterböser politischer Satire und heiter-lustigem Quatsch, den er mit einer gesunden Portion Selbstironie fröhlich in die Atmosphäre posaunt. Tabulos, frech, lustig! Eine Massage für die Großraumrinde des Kleinhirns.Do, 13.12.18 (20 Uhr) fastfood theater “Best of Life”fastfood erfindet das Improvisationstheater an jedem Abend neu. Das liegt in der Natur der Sache: Alles, was das Publikum sieht, entsteht genau in diesem Moment, meist auf Zuruf und Wunsch und genauso schnell, wie man schauen kann. Niemand kann sagen, wohin die Reise führt, und genau darin liegt der Reiz. Improvisationstheater heißt nämlich: Mit dem Zufall zu ringen. Und sich nicht von ihm bezwingen zu lassen.Vorschau Januar/ Februar (Jazzclub Augsburg)11.01.19 (20 Uhr) KabarettBundes:Liga: Andrea Limmer vs Hildegart Scholten24.01.19 (20 Uhr) fastfood theater “Best of Life!”09.02.19 (20 Uhr) KabarettBundes:Liga: Aydin Isik vs Sebastian RichartzKarten sind erhältlich:- beim AZ Kartenservice RT.1 (Tel. 0821 / 7773410),- beim StadtZeitung Kartenservice (Tel. 0821 / 5071130),- bei Eventim/CTS (Tel. 01806 / 570070; 0,20 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Festnetzen, max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Mobilfunknetzen) und allen angeschlossenen VVKStellen,- sowie im Internet unter http://www.eventim.de und http://www.konzertbuero-augsburg.de