Korczak vor Augen - Kinder im Kopf

Günzburg : Erziehungsberatung |

Wie kaum jemand sonst hat der jüdisch-polnische Kinderarzt, Schriftsteller, Pädagoge und Waisenhausleiter Janusz Korczak (1878-1942) die Rechte der Kinder proklamiert, angemahnt und verteidigt. Er war illusionsloser Humanist, der in andauernder Auseinandersetzung mit der kindlichen Wirklichkeit in all ihren Schattierungen stets realistisch blieb und eine Erziehung ohne Einbildung, aber mit viel Empathie, notwendiger Distanz und voller Hoffnung praktizierte.

Daher scheint es mehr als sinnvoll zu sein, Texte von Korczak über Kinder gerade in einer Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle les- und sichtbar zu machen, die der Münchener Künstler Jakob Steiger feinfühlig illustriert hat.

Jakob Steiger, geboren 1989 in Erding, lebt und arbeitet in München. Von 2010 bis 2017 absolvierte er sein Studium an der Akademie der Bildenden Künste München. In seinen Arbeiten werden Verwebungen aus unterschiedlichen künstlerischen Techniken und Texten beleuchtet. Durch die Kombination aus Malerei, Drucktechnik und Fotografie erschliesst Steiger technikübergreifend neue Freiräume. Seine Arbeitsweise befindet sich an der Schnittstelle von Kunst und Philosophie. Philosophische Texte sind daher oft Ausgangspunkt und Material für seine Werke. Es ist sein Anliegen, klassische künstlerische Techniken mit neuen digitalen Mitteln zu verfremden und weiter zu entwickeln.

Anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens möchte die KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Günzburg alle Interessierte zur öffentlichen Vernissage der künstlerischen Umsetzung von Korczaks Kinderrechten durch Jakob Steiger in die Räumlichkeiten der Erziehungsberatung einladen. Ein Kurzvortrag zur Pädagogik Korczaks von Siegfried Steiger rundet den Abend ab.

Für musikalische und kulinarische Umrahmung ist ebenfalls gesorgt



Vernissage am 25.10.2019, 18.00 Uhr

KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Günzburg

Hofgartenweg 8, 89312 Günzburg

Tel.: 08221-95401