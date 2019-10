Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Auch dieses Jahr pilgerten unzählige Fans von Festival zu Festival, um ihre DJ Star Elite live zu erleben, Beats und Bässe aufzusaugen und dabei einen ganz speziellen Spirit zu erleben. Tomorrowland, Ultra Music Festival, Parookaville, Airbeat One, World Club Dome, Defqon.1 um nur einige zu nennen, hatten auch dieses Jahr wieder neue Besucherrekorde zu melden.KONTOR FESTIVAL SOUNDS 2019 – THE CLOSING enthält alle Hymnen der Festival Saison in den derzeit angesagtesten Genres EDM, Future House, Trance/Psy-Trance und Hardstyle. 3CDs, vollgepackt mit den Hits der weltweit größten DJs, u.a.: David Guetta, Martin Garrix, Armin van Buuren, Tiësto, Dimitri Vegas & Like Mike, Hardwell, Steve Aoki, Afrojack, Neelix, Timmy Trumpet, Wildstylez und vielen mehr.Tracklist:CD101. Avicii feat. Agnes, Vargas & Lagola - Tough Love (Tiësto Remix)02. W&W vs Nicky Romero - Ups & Downs03. Martin Garrix feat. Macklemore & Patrick Stump from Fall Out Boy - Summer Days (Tiësto Remix)04. Timmy Trumpet - World At Our Feet (Deorro Remix)05. VINAI x Harris & Ford - Break The Beat06. Neptunica feat. Emy Perez - That Saturday (Morpheus Remix)07. Klaas – When We Were Still Young08. Tujamo – Hell Yeah09. Sunnery James & Ryan Marciano – In My Bones10. Danny Avila – LaLa11. Tony Junior & Swacq - Speackah Wreckah12. D’Angello & Francis – Warchant13. Alan Walker, Sabrina Carpenter & Farruko - On My Way (Da Tweekaz Remix)14. Headhunterz feat. Sian Evans - Orange Heart15. Jerome – Light (Adaro & Hard Driver Remix)16. Armin van Buuren feat. Sam Martin - Wild Wild Son (Devin Wild Remix)17. Jebroer & le Shuuk – Legend18. Minoz – Power Of Harmony19. Miranda - Vamos A La Playa (Harris & Ford Remix)20. Crystal Lake – Sound Of Freedom21. W&W x Armin van Buuren - Ready To Rave (Bass Modulators Remix)CD201. Don Diablo feat. KiFi - The Same Way02. VIZE feat. Laniia - Stars (VIP Mix)03. Steff Da Campo & KARSTEN – Wasted Time04. Alle Farben & Jordan Powers - Different For Us (Ostblockschlampen Remix)05. Lost Frequencies feat. Aloe Blacc – Truth Never Lies (Moksi Remix)06. The Chainsmokers feat. Winona Oak - Hope (Parker Remix)07. Dillon Francis & Alison Wonderland - Lost My Mind (NGHTMRE Remix)08. Eric Chase & Emy Perez - Original09. Mike Candys – Push It10. Sevenn - The Future11. Disto & Afrojack feat. Titus - Can't Lose12. Orjan Nilsen – The Chosen One13. Sultan + Shepard x Showtek - We Found Love (Sidney Samson Remix)14. Dave202 – Wild15. Hardwell & Mike Williams - I'm Not Sorry16. Fedde Le Grand – Skank17. Sonny Bass – My Way18. Picco - Venga 201919. Chumash – Never Be Alone20. Romina & Franck Dona – No Education21. Blanee – Heart of Glass (Oliver Wade Remix)CD301. Dimitri Vegas & Like Mike, Vini Vici & Liquid Soul - Untz Untz02. Sunset Bros – The Calling03. Armin van Buuren & Avian Grays feat. Jordan Shaw – Something Real04. DubVision & Afrojack – Back To Life05. Arty – Find You06. Mike Candys & Jack Holiday – Saltwater (Rework)07. Markus Schulz & HALIENE - Ave Maria (Festival Mix)08. Cuebrick feat. IIVES - Kingdom Of Fire09. Omnia & Whiteout – U10. Neelix - The Twenty Five11. Phaxe, Zora - Aventura12. Atisha - Fugu13. ATIKA PATUM – Atikapatum14. Mark Sixma vs T99 – Anasthasia15. Avao & Bobby Neon - Over U16. Eximinds & Natalie Gioia - I Will Always Be With You17. Tom Fall – Solar18. Gareth Emery – Mezzanine19. OTIOT - Zurna Africa20. Will Sparks & Luciana – My Spine Is Tingeling21. Gaia - Europa