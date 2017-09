Auch dieses Jahr pilgerten unzählige Fans von Festival zu Festival, um ihre Star DJ Elite live zu erleben, Beats und Bässe aufzusaugen und dabei einen ganz speziellen Spirit zu erleben. Tomorrowland, Ultra Music Festival, Parookaville, Airbeat One, World Club Dome, Defqon.1 um nur einige zu nennen, hatten auch dieses Jahr wieder neue Besucherrekorde zu melden.KONTOR FESTIVAL SOUNDS 2017 – THE CLOSING enthält alle Hymnen der Festival Saison, diesmal in den derzeit angesagtesten Genres EDM, Trance/Psy-Trance und Hardstyle. 3CDs, vollgepackt mit den Hits der weltweit größten DJs, u.a.: Martin Garrix, David Guetta, Armin van Buuren, Tiësto, Dimitri Vegas & Like Mike, Hardwell, Afrojack, The Chainsmokers, Galantis, Showtek, W&W, Neelix, Wildstylez und vielen mehr.Kontor Festival Sounds 2017 - The ClosingFormat: 3CD-Set & DownloadVÖ: 29.09.2017Label: Kontor RecordsCD 101 Armin van Buuren and Sunnery James & Ryan Marciano - You Are02 Afrojack & David Guetta Feat. Ester Dean - Another Life (DubVision Remix)03 Martin Garrix & Brooks - Byte04 Hardwell, KAAZE & Jonathan Mendelsohn - We Are Legends05 Lost Frequencies & Netsky - Here With You (Bassjackers Remix)06 Dimitri Vegas & Like Mike - Ready For Action07 Wolfpack and Futuristic Polar Bears feat. X-Tof - Cactus08 Tiësto & The Chainsmokers - Split (Only U)09 Galantis - Hunter (Mike Williams Remix)10 Skrillex & Habstrakt - Chicken Soup11 Cheat Codes feat. Demi Lovato - No Promises (Bassjackers Remix)12 The Chainsmokers - Honest (Tritonal Remix)13 twoloud x DJ KUBA & NEITAN - Mirrow On The Wall14 Dave202 - Brainchild15 DubVision - Fall Apart16 MAD M.A.C. & Jamis - Renegade Master (Dimitri Vegas & Like Mike Edit)17 Bankmen - Crank It Up18 DJ Antoine & Dizkodude feat. Sibbyl - I Love Your Smile (Ahzee Remix)19 MICAR - Burden Down (Raphael Topas Remix)20 TWIIG - TarantellaCD 201 W&W x Vini Vici - Chakra02 Armin van Buuren - I Live For That Energy03 Avancada vs Darius & Finlay - Xplode (Grahham Bell & Yoel Lewis Remix)04 Omiki, Skazi, Judah - Jump!05 Hilight Tribe - Free Tibet (Vini Vici Remix)06 Neelix feat. The Gardener & The Tree - Waterfall07 Coming Soon!!! - Interstellar08 Andrew Rayel - Tacadum09 Ben Nicky - Cobra10 Ashley Wallbridge - Strings11 Darren Styles feat. Christina Novelli - Sun Is Rising (Ben Nicky Remix)12 Phaxe feat. Caroline Harrison - Angels of Destruction (Neelix Remix)13 Mank Hoody - Moonstone14 Neelix - 1000 Sterne (Talla 2XLC Uplifting Rework)15 Mark Sixma presents M6 - Heartbeat16 Luke Bond - Gravity17 DRYM - Wraith18 Shinovi - Indian Summer19 Heatbeat - Mechanizer (WAIO Remix)20 Feel - Prince Of PersiaCD 301 Hardwell, Atmozfears & M.BRONX - All That We Are Living For02 TheFatRat feat. Laura Brehm - The Calling (Da Tweekaz Remix)03 Gareth Emery feat. Christina Novelli - Concrete Angel (Coone & Code Black Remix)04 Frequencerz - Victory Forever (Defqon.1 Anthem 2017)05 Wildstylez & Hard Driver - Get Wild Go Hard06 Audiotricz & Demi Kanon - Fallen Horizon07 Brennan Heart - The Projeqt (2017 Anthem)08 MC NiteRaw - Jumping Left / Right09 Coone - Chapter 20.12 (Sephyx Remix)10 DJ Isaac - Burn (Sub Zero Project Remix)11 Mandy - Raggadrop12 Max Enforcer & AmsterdamSoundSystem feat. Mark Vayne - She Got Me Like13 Scooter & Jebroer - My Gabber14 D-Block & S-te-Fan - By Myself15 Wildstylez & Noisecontrollers & Bass Modulators feat. Gabs - Bad Habits16 Jebroer, DJ Paul Elstak - Kind Eines Teufels17 Armin van Buuren vs Vini Vici feat. Hilight Tribe - Great Spirit (Wildstylez Remix)18 Brennan Heart & Jonathan Mendelsohn - Imaginary19 Noisecontrollers - Strike As a Die Hard (Q-BASE Anthem 2017)20 Sub Sonik & Sub Zero Project - Ready For This