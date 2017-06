Konstantin Wecker feierte in Ulm mit seinen Fans und einem großartigen Konzert den 70. Geburtstag- Grandioses Konzert vor toller Kulisse

Vor einigen Tagen hat er mit einem Konzert und vielen Musikerfreunden seinen 70. Geburtstag mit einem Konzert im Circus Krone gefeiert. Drei Tage später kam er nach Ulm und spielte im Söflinger Meinloh Forum ein grandioses fast dreistündiges Konzert. Unter dem Motto Poesie und Wiederstand hat er eine Tournee begonnen die ihn bis zum 20. Dezember durch ganz Deutschland führt.

Man hat bei Konstantin Wecker den Eindruck, je älter der Mann wird desto besser wird er. Man kann vor ihm nur den Hut ziehen. Mit 70 noch so ein Programm abliefern. Und es macht ihm immer noch Spaß. Er wird auch nicht müde und spielt mit seinem wie er ihn bezeichnet " Musikalischen Lebenspartner" Jo Barnickel auch gegen 23 Uhr immer noch Piano um die Wette. Dem Auditorium das fast so scheint es mit Wecker groß geworden ist gefällt es so sehr, das es auch nicht müde wird, immer mehr Zugaben zu fordern. Und Wecker gibt alles.Das Konzert war ein Reise durch sein Poetisches und Musikalisches Leben. Er hatte Lieder sowohl aus seinen früheren CD´S wie "Zwischen Zärtlichkeit und Mut" ebenfalls im Programm wie das Lied von Hans& Sophie Scholl das er in Ulm besonders gerne singt.Man muss aber auch Sagen das er eine Hervorragende Band hatte, neben Jo Barnickel am Keyboard war unter anderem Wolfgang Gleixner an den Drums der sonst bei Haindling spielt. Die komplette Band war so aufeinander eingespielt, daß man den Eindruck hatte, sie machen ihr Leben Lang nichts anderes.Und er fesselt die Zuschauer. Da merkt der geneigte Zuhörer nicht wie die Zeit vergeht. Zu Beginn meinte Wecker das er fast 50 Jahre gewartet hat bis er 70 Jahre alt wurde. Als sein erstes Kind unterwegs war im Alter von 50 entschloß er sich erwachsen zu werden. Das Lied " Gefrorenes Licht" hat er für den Atomphysiker Hans Peter- Dürr geschrieben. Dieses Lied das er natürlich auch auf dem Konzert spielte konnte er dem Atomphysiker noch kurz vor seinem Tod vorspielen. Konstantin Wecker hat immer wieder untermalt durch Musik aus seinen Büchern vorgelesen. Wecker der schon mit Weltstars wie Mercedes Sosa oder Joan Baez auf der Bühne stand, hatte natürlich auch das Lied" Gracias a la Vida" bei dem Fanny Kammerlander mehr als ein stimmlicher " Ersatz" für Mercedes Sosa war.Konstantin Wecker fiel auf, daß er je älter er wird was er für ein Glück hatte, in seinem Elternhaus aufzuwachsen. Seine Eltern waren keine Nazis." Im Gegensatz zu meinen Schulkameraden konnte ich damals mit meinen Eltern darüber reden."Es schaut aber ganz so aus, als würde wieder die Vorbereitung zu einem Krieg laufen. Wecker stellte in diesem Zusammenhang die Fragen: Was ist mit der Friedensbewegung, wie kann man vergessen was damals war."Die Welt darf nie aufhören, über den Holocaust nachzudenken." rief Wecker aufPassend dazu hat er das Lied das aus einem Gedicht von Georg Hein stammt, "Der Krieg" vertont und natürlich auch gesungen. Besonders den Text muss man sich unbedingt anhören. Dieses Lied mündete dann in dem Lied" Wenn unsere Brüder kommen". Wecker ist nicht nur Politisch auf der Bühne. Immer wieder liest er Gedichte vor, wobei er der Meinung ist, das man die Welt Poetisieren müsste, nie mehr Seehofer, Trump sondern Rilke." Manchmal fühle ich mich den Tieren näher, wie manchen Menschen meines Heimatlandes.Als Zugabe hat er natürlich noch den Song den das Auditorium nicht mehr auf den Stühlen hielt " Sag nein" auf dem Programm. Auf Grund der fortgeschrittenen Zeit gab er dem Auditorium noch ein weiteres wunderschönes Gedicht mit auf den Weg.Aber wie schreibt Konstantin Wecker in seiner aktuellen Biografie: Ich bin nicht am Anfang und auch nicht am Ende.Ich bin hoffentlich immer noch mittendrin. Das hofft sein Publikum auch, und freut sich auf viele weitere Konzertabende mit einem der großartigsten und besten Liedermacher unserer Zeit. Danke Konstantin Wecker für einen grandiosen Abend.