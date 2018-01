KLUBBB3 „Wir werden immer mehr!“ -Volkstümliche" Boyband"veröffentlicht dritte CD

Das aktuelle KLUBBB3-Album schließt nahtlos an die bisherigen Erfolgsalben an: Mitsingen und Mitfeiern ist nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht!Florian Silbereisen aus Deutschland, Jan Smit aus den Niederlanden und Christoff aus Belgien bleiben ihrem ganz eigenen Stil treu. Sie haben sich wieder für kompromisslose Schlager entschieden, die sofort ins Ohr gehen und die jeder sofort mitsingen kann! Auch diesmal sind ihre Schlager unzensiert – ohne musikalische oder textliche Zugeständnisse an diejenigen, die Schlager nicht mögen oder viel zuerst nehmen.Selfies und Tattoos …Als erste Single erscheint „Paris Paris Paris“, eine Hymne an die Lebensfreude und die schönen Momente im Leben im unverwechselbaren KLUBBB3-Sound – mit ganz viel Kraft und Energie!Die Liebeserklärung „Wir sind Schlager!“ beschreibt, wie sehr Schlager das Leben begleiten – „ob Du willst oder nicht!“.Wenn in den Shows und Konzerten von und mit KLUBBB3 alle mitsingen, dann entsteht „Der größte Chor der Welt“ – es macht keinen Unterschied, wer perfekt singt und wer nicht! Wenn alle gemeinsam einstimmen, werden Gefühle laut! Und darum werden die KLUBBB3-Jungs auch weiter alle motivieren, mitzusingen – denn zusammen singen macht noch mehr Spaß als nur zuzuhören!Und natürlich besingt KLUBBB3 auch auf dem neuen Album die Freundschaft, die für immer hält! Diese Freundschaft haben die drei durch ein ganz besonderes Zeichen besiegelt: durch „Ein Tattoo für die Ewigkeit“! Der Song über Liebe und Freundschaft, der unter die Haut geht, ist für Florian, Jan und Christoff viel mehr als nur ein Lied …„Selfie! Fertig! Los!“ – der perfekte Moment festgehalten als Partyhit – mit ganz viel Action in den KLUBBB3-Shows! Florian, Jan und Christoff laden ein zum „Handy-Flirt“.„Wie eine Familie“ beschreibt eine ganz besondere Beziehung: Schon als Kinder standen Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff auf der Bühne und vor der Kamera. Für viele Fans und TV-Zuschauer in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in den Niederlanden und in Belgien sind die drei längst Teil der Familie …Der allererste KLUBBB3-Hit „Du schaffst das schon!“ bekommt auf dem neuen Album eine Fortsetzung: Florian, Jan und Christoff waren überrascht und überwältigt zugleich, welche Bedeutung ihr Schlager mit der Mut machenden Refrain-Zeile für Menschen in schwierigen Situationen hatte und hat. Darum folgt nun: „Du hast es doch schon fast geschafft!“Das Album “Wir werden immer mehr!” gibt es auch als Deluxe-Edition mit sechs zusätzlichen Titeln und als limitierte Fanbox mit der Deluxe-Edition sowie KLUBBB3-Fanschal, KLUBBB3-Selfie, KLUBBB3-Freundschaftsband und KLUBBB3-Tattoo. In einer der Fanboxen versteckt sich außerdem ein Goldenes Ticket für den Zugang zu jeder Veranstaltung der SCHLAGERFEST-Tournee.Millionen Menschen feiern gemeinsam den Schlager –und es werden immer mehr!Die Fortsetzung der Tournee DAS GROSSE SCHLAGERFEST – DIE PARTY DES JAHRES mit KLUBBB3 wird 2018 noch gigantischer:Die Zuschauer-Kapazitäten in den Hallen wurden deutlich erhöht, teilweise sogar verdoppelt! In vielen Städten musste die Show deshalb in noch größere Hallen umziehen!Das heißt mehr Platz: für spektakuläre Pyro-Effekte und für noch mehr Spaß in der VIP-Partyzone direkt an der Bühne!KLUBBB3 auf Tournee:DAS GROSSE SCHLAGERFEST – DIE PARTY DES JAHRES – präsentiert von Florian SilbereisenMit KLUBBB3, Ross Antony, Jürgen Drews, Shootingstar Ben Zucker und den DDC-Breakdancern03.04.2018 Freiburg SICK Arena04.04.2018 Saarbrücken Saarlandhalle05.04.2018 Trier Arena Trier06.04.2018 Stuttgart Hanns-Martin-Schleyer-Halle07.04.2018 Mannheim SAP ARENA08.04.2018 Neu-Ulm ratiopharm arena09.04.2018 Bamberg brose Arena Bamberg11.04.2018 Magdeburg GETEC-Arena12.04.2018 Riesa SACHSENarena13.04.2018 München Olympiahalle München14.04.2018 Hannover TUI Arena15.04.2018 Halle / Westfalen GERRY WEBER STADION17.04.2018 Münster Messe und Congress Centrum Halle Münsterland18.04.2018 Schwerin Sport- und Kongresshalle19.04.2018 Rostock Stadthalle Rostock20.04.2018 Leipzig Arena - Leipzig21.04.2018 Berlin Mercedes-Benz Arena23.04.2018 Wien Wiener Stadthalle - Halle D24.04.2018 Regensburg Donau Arena26.04.2018 Erfurt Messe27.04.2018 Nürnberg ARENA NÜRNBERGER VERSICHERUNG28.04.2018 Frankfurt am Main Festhalle Frankfurt29.04.2018 Chemnitz Chemnitz Arena30.04.2018 Hamburg Barclaycard Arena01.05.2018 Kiel Sparkassen-Arena-Kiel03.05.2018 Braunschweig Volkswagen Halle04.05.2018 Bremen ÖVB-Arena05.05.2018 Oberhausen König-Pilsener-ARENA06.05.2018 Köln LANXESS ArenaTV-Termine KLUBBB3:13.01.2018 / 20.15 Uhr / ARD/ORF2 / Schlagerchampions – Das Grosse Fest der Besten14.01.2018 / 18.45 Uhr / NDR / DAS!15.01.2018 / 17.15 Uhr / ARD / Brisant16.01.2018 / 08.00 Uhr / RTL / Guten Morgen Deutschland17.01.2018 / 06:50 Uhr / SAT.1 / Frühstücksfernsehen17.01.2018 / 18.30 Uhr / RBB / Zibb18.01.2018 / 18.00 Uhr / BR / Abendschau19.01.2018 / 11.00 Uhr / MDR / MDR um 1119.01.2017 / 16.00 Uhr / MDR / MDR um Vier19.01.2018 / 22.00 Uhr / MDR / Riverboat27.01.2018 / 20.15 Uhr / MDR/ORF2 / Wenn die Musi spielt – Winter open Air30.01.2018 / 09.00 Uhr / ZDF / Volle Kanne02.02.2018 / 20.15 Uhr / MDR / Musik für Sie03.02.2018 / 20.15 Uhr / MDR/ORF2 / Schlager im Schnee - die Klubbb3 Hüttenparty1. Wir sind Schlager!2. Paris Paris Paris3. Die besten Wege führ'n nach Haus4. Ein Tattoo für die Ewigkeit5. Wenn die Sonnenblumen wieder blüh'n6. Einmal ist immer das erste Mal7. Du hast es doch schon fast geschafft8. Der größte Chor der Welt9. Selfie! Fertig! Los!10. 1.000 Meilen weit11. Wie eine Familie12. Klubbb3-Hit-Mix 201813. Herzpiloten14. Indianermond15. Ein Herz für große Jungs16. Heißluftballon17. Hallo Engel18. Heute fängt das Leben an