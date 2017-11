Klaus Hussinger;“ Aus Verlegenheit habe ich eine alte Frau gespielt, das wurde ein Dauerbrenner"“ Ein Interview mit „ Witwe Staudenmaier“ die auf der Leipheimer Prunksitzung gastiert

: Wie lange spielen sie schon die „ Witwe Staudenmaier“?Seit ich 17 Jahre alt bin, bin ich in der Bütt. Aus Verlegenheit habe ich mal eine alte Frau gespielt, das wurde ein Dauerbrenner.Irgendwann landete ich bei der Schwäbischen Fernsehfasnet, und die Witwe Staudenmaier wurde ein Publikumsliebling, mit der Folge das ich ständig, das ganze Jahr über unterwegs war.:Woher nimmt die Witwe ihre Ideen?:Die Ideen kommen einfach, im Alltag oder beim Text schreiben, zum Teil auch spontan auf der Bühne.Wie viel Zeit benötigen sie bis sie als „ Witwe Staudenmaier“ auf die Bühne kommen?:Als " Mann" brauche ich natürlich nicht lange, um mich als Witwe Staudenmaier zu kostümieren.Ich mache ja keine Travestie, ich muss ja nicht schön sein, sonder witzig, und skurril. Je weniger da zusammen passt, desto besser.Wie viele Auftritte haben sie pro Saison?:Vor einigen Jahren waren es volle Wochenenden, mit bis zu 7 Terminen, heute bin ich meinem Verein, dem Narrenbund Neuhausen, und dann hin und wieder, je nach Überredungskunst der Veranstalter. Ein Grund dafür ist auch, das hier im Umkreis Esslingen/Stuttgart die Saalfasnet sehr nachgelassen hat. Die Zeiten als ich in der Liederhalle vor 2000 Leuten aufgetreten bin, sind lange vorbei. das Heisst, wenn ich heute auftrete, wie zum Beispiel in Leipheim, dann sind das Termine, die einfach Spaß machen.: Wie kamen sie auf die Idee eine Witwe zu spielen?:Die Idee entstand aus der Not, da wurde dann zwar keine Tugend draus, aber etwas das viel Spass und Freude macht, mir, dem Publikum, und den Veranstaltern.