Klanglabor@OH! – Kammermusikkurs der Opernfestspiele

Das Konzertprogramm des Klanglabors, in dem Profis und Jugendliche gemeinsam auf der Bühne stehen, ist als „Lunchkonzert“ Teil der Meisterkonzerte Heidenheim - Festspiele unterm Jahr. Die öffentliche Generalprobe ist überdies ein moderiertes Familienkonzert in der Region.Die Vermittlungsarbeit der Opernfestspiele – Musikwerkstatt OH! – kooperiert für das Projekt mit dem Landesmusikrat Baden-Württemberg, der Musikschulregion Ostwürttemberg und der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg e. V.. Gefördert wird die Musikwerkstatt als Teil der „Lernenden Kulturregion Schwäbische Alb“ im Programm „TRAFO – Modelle für Kultur im Wandel“, einer Initiative der Kulturstiftung des Bundes.Die Dozentinnen und Dozenten des Projekts sind Mitglieder der Cappella Aquileia, dem Orchester der OH!, in dem Spitzenmusikerinnen und -musiker aus Deutschland und Europa in Projekten zusammenarbeiten. In der Festspielsaison 2019 gestaltet die Cappella das VerdiOpernprojekt „Ernani“ und das Galakonzert der Festspiele. Darauf folgen im Herbst 2019 wieder sinfonische Konzerte der Meisterkonzertsaison in Heidenheim und die Arbeit in der Begabtenförderung der Opernfestspiele – der Musikwerkstatt OH!. Initiator des Projekts „Klanglabor“ ist der Cellist und Dirigent Daniel Geiss, Solocellist der Cappella Aquileia, der das Konzept „Klanglabor“ 2014 für eine zukunftsorientierte Orchesterausbildung entwickelt hat. Er lehrt darüber hinaus an der Kunstuniversität Graz, der Musikhochschule Mainz und ist Künstlerischer Leiter des EUphony Orchesterprojekts.Bis zum 15. Juli 2019 können sich jugendliche Musikerinnen und Musiker noch für den Kurs bei den Opernfestspielen bewerben. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.opernfestspiele.de/klanglabor oder bei der Projektleitung Education, Laura Nerbl (laura.nerbl@heidenheim.de, 07321 -327 4214).Probenwochenende im Begegnungs- & Tagungszentrum Michelsberg Donnerstag, den 3.10.2019 – bis Sonntag, 6.10.2019 Konzertwochenende Freitag, den 18.10.2019, 14 – 20 Uhr, Samstag, den 19.10.2019, 10 – 18 Uhr (GP & 1.Konzert) Sonntag, den 20.10.2019, 12 Uhr (2. Konzert)Anmeldung bis 15. Juli und weitere Informationen: www.opernfestspiele.de/klanglabor Email: laura.nerbl@heidenheim.de Tel: 07321 – 327 42 14