Kinderfasching mit Donikkl im Partheater im Kurhaus in Göggingen-Gewinner des Kindermusikpreises kommt

DER KINDERFASCHING STEIGT AM DONNERSTAG,DEN 21.FEBRUAR UM 16 UHR IM PARKTHEATER IM KURHAUS

Die dreifachen Gewinner des Deutschen Kindermusikpreises bieten eine knallig bunte Kinderfaschingsparty. Mit grenzenloser Spielfreude, unglaublicher Energie, mitreißender Animation und mehrstimmigem Gesang bringen die drei bühnenhungrigen Kinderzimmerstars das gesamte Publikum zum Tanzen und Singen. Die Süddeutsche Zeitung bezeichnete sie als „Gute-Laune-Garanten für Kleinund Groß“. „Donikkl“ Andreas Donauer ist nicht nur Produzent, Musiker, Komponist und Texter, sondern vor allem zweifacher Vater und Pädagoge. Seine umfassenden Erfahrungen aus der musikalischen Arbeit mit Kindern und Erwachsenen sind der Motor für seinen Ideenreichtum, der seine quirligen und mitreißenden Gute-Laune-Mitmach-Lieder zur perfekten Familienunterhaltung werden lässt. Sein Song „Fliegerlied – So a schöner Tag“ erlangte in Übersetzungen in vielen Sprachen internationale Popularität, eroberte zahlreiche Hitparaden und wurde mit mehreren goldenen Schallplatten und Musikpreisen ausgezeichnet.