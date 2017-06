Kelly Family mit neuer Single auf dem Markt- Im Januar 2018 beginnt die Tour- Tickets im Vorverkauf

„Uns fehlen noch immer die Worte, so groß war das Erlebnis in Dortmund für uns und sicher auch für unsere Fans. Wir fühlen uns gesegnet, Teil von so etwas Großem zu sein. Mit dem Comeback wurde uns klar, dass die Kellys eine Institution geworden sind, die Generationen miteinander verbindet. Wir blickten in die Gesichter der jungen Leute, die damals dabei waren, und jetzt Eltern geworden sind – das war schon ein verrücktes Gefühl. Diese Abende haben uns so glücklich gemacht und wir freuen uns sehr auf die Konzerte, die jetzt vor uns liegen.“Mit „BROTHERS AND SISTERS“ erscheint jetzt die zweite Single aus „WE GOT LOVE“, das mit #1 in Österreich, #3 in der Schweiz und diversen Top-20-Positionen u.a. in Polen und den Niederlanden auch international Spitzenplätze belegt. Nach den unvergesslichen Szenen im Mai lag die Auskopplung auf der Hand, denn in der gefühlvollen Komposition verarbeitet Patricia Kelly einerseits Teile der über 42-jährigen Bandbiografie und hat andererseits eine aufrichtige Ode an ihre Fans verfasst: „And you’re still here, our dear audience – you were true to us all these years. Through ups and downs you supported us – your love carried us through hard times“ ­– solche Zeilen schreibt nur eine Band, die keine künstliche Distanz nötig hat, auf dem Teppich geblieben ist und genau weiß, wem sie zu verdanken hat, die im Song formulierte Hoffnung „we can make it again“ bereits Wirklichkeit geworden ist. Und so werden mindestens eine mitreißende Hymne lang alle in diese außergewöhnliche Familie aufgenommen und selbst zu „BROTHERS AND SISTERS“.Auf den Bühnen der Kellys zählen weder coole Outfits noch lässige Sprüche: Es ist diese besondere Energie, einfache Werte und die tiefe Liebe zur Musik, nach der sich die Fans genauso gesehnt haben, wie die Musiker selbst. Oder anders ausgedrückt: THE KELLY FAMILY ist Kult.