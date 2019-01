Keine Party ohne ARTY.

Geboren und aufgewachsen in Russland, inmitten des Übergangs zur Sowjetunion, ging ARTY bis zu seinem 14. Lebensjahr zur Musikschule. ARTY wuchs in einem Umfeld auf, das Tradition in Frage stellte und eine neue Generation von Neugier repräsentierte. ARTYs Leidenschaft für Musik, Videospiele und Elektronik führte ihn zu Experimenten mit Produktionsgeräten und Sequenzern. So produzierte er zunächst Remixe von beliebten Sounds von The Prodigy, The Chemical Brothers und The Crystal Method.ARTYs Karriere begann im Jahr 2009 im Alter von 19 Jahren, als seine Leidenschaft für das Produzieren dazu führte, Demos an Labels zu verschicken. So kam er zu seiner ersten Veröffentlichung im selben Jahr auf Enhanced Progressive (UK). Sein rohes, erstaunliches Talent und die unverkennbare Qualität seiner Produktionen hoben ihn schnell von allen anderen ab.2010 schnappten sich Above & Beyond seinen Track "Rush" und veröffentlichten diesen als ARTYs ersten Release auf ihrem renommierten Label Anjunabeats.2011 folgte der Track „Trio“ mit Matisse & Sadko auf Axwells Label Axtone Records. In nur zwei Jahren veröffentlichte ARTY somit auf seinen beiden Lieblingslabels. So gab er direkt den Ton vor für einen steilen Aufstieg durch die Musikindustrie.2011, im Alter von 21 Jahren nahm ARTY als Part von Armin Van Buurens „A State Of Trance Episode 500 Tour“ in den renommierten Brabanthallen in Amsterdam noch mehr Fahrt auf.Kurz darauf veröffentlichte ARTY weitere erfolgreiche Tracks auf Armind, Spinnin, Big Beat, Ministry of Sound und Insomniac und erstellte äußerst beliebte Remixe für Halsey, OneRepublic, London Grammar, Above & Beyond, Porter Robinson und Years & Years.2012 zog ARTY nach Los Angeles, unterschrieb bei Interscope Records und veröffentlichte die Single "Up All Night", die seitdem mehr als 20 Millionen Streams angesammelt hat.Sein Album "Glorious" machte ARTY zu einem Star, und dass mitunter auch dank einiger der renommiertesten Namen der Sonwriting Branche.Für seinen ersten Longplayer erhielt er Lob von Branchenmogulen und Berichte auf Plattformen von Your EDM bis zum Complex Magazine.Wie bei seinem Debütalbum, zeigt ARTYs letzte Single "Falling Down (feat. Maty Noyes)" (2017), sein Talent für das Übersetzen von Club-fokussierten Sounds in das Pop- / Radio-Format mit internationaler Anerkennung.Mit einer XS Encore Residenz in Las Vegas und einer Reihe von Sets bei Ultra, Electric Daisy Carnival, Tomorrowland, Ushuaïa, Amnesia Ibiza und Creamfields hat sich ARTY als einer der beständigsten Künstler der Musikbranche etabliert und sich mit seinem erstaunlichen Talent zu einem Anziehungspunkt für andere Künstler entwickelt.Zurzeit lebt ARTY in Los Angeles und ist immer auf dem Vormarsch mit mehreren neuen Releases und Kollaborationen in der Pipeline.Im letzten Sommer tourte er in Asien und spielte mit Martin Garrix und Armin van Buuren ausverkaufte Shows auf Ibiza. Im letzten Sommer tourte er durch Japan und Russland und spielte auf großen Festivals wie dem EDC, Tomorrowland und Dreamstate.Wenn ARTY nicht am Produzieren und Touren ist, dann ist er ein Videospiel-Nerd, der meistens in League of Legends und FIFA seine Mitspieler dominiert und dabei oft seine Tracks auf Twitch streamt. Er ist auch ein Fan der Fußballvereine Real Madrid und des AC Mailand sowie der Eishockeymannschaft Washington Capitals.Am 25.01.2019 erscheint nun ARTYs neue Single „Save Me Tonight“. Der Song lebt durch eine aufregende Mischung aus atemberaubenden Piano-Akkorden und kraftvollen Vocals, bevor er in melodischen, eindrucksvollen Dance-Music-Wahnsinn ausbricht.So oder so: ARTY ist auch 2019 nicht wegzudenken!