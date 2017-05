KEIN WITZ: DER POSTILLION GEHT AUF DEUTSCHLAND TOURNEE:Der Postillon - LIVE Deutschlandtour 2017-Auch Ulm und Augsburg stehen auf dem Tourneeplan

Jetzt gibt es sie auch offline: Nach 172 Jahren kommendie "ehrlichen, unabhängigen und schnellen" Nachrichten des Internetmagazins "Der Postillon" endlich auf dieBühne. Ab Oktober 2017 tourt die Liveshow quer durch ganz Deutschland(ausgenommen Saarbrücken. Niemand will nach Saarbrücken).Auf die Zuschauer warten die besten und erfolgreichsten Meldungen der Satireseite,die sich mit mehr als 2,5 Millionen Facebook-Fans im Netz großer Beliebtheit erfreut.Laut Postillon-Gründer Stefan Sichermann freue man sich, „nun auch deminternetfernen Publikum das Geld aus der Tasche zu ziehen und dem Ziel derWeltherrschaft ein Stück näher zu kommen“.Durch das Programm führen Anne Rothäuser und Thieß Neubert, dieOriginalsprecher der Postillon-Video-und -Radionachrichten. Mal spitzfindig, malplakativ werden dabeiTrump, Elbphilharmonie, AfD und Co. durch den Kakaogezogen. Neben dem humorvollen und mitunter bösen Blick auf Politik und Gesellschaft präsentiert die Show im Stil derTagesschau irrwitzige Studien, Videoclips, die beliebten Newsticker-Wortspiele und weitere Überraschungen.Der VVK startet am Dienstag, 30. Mai um 10 Uhr exklusiv und online überwww.der-postillon.comAb dem 6. Juni 2017 sind Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.Presseinformation„Der Postillon“LiveDie Tourtermine:06.10.17 Schleswig Heimat17.10.17 Kiel,Metro Kino18.10.17 Lübeck Kolosseum19.10.17 Berlin Babylon20.10.17 Leipzig Werk 2 Kulturfabrik21.10.17 Giessen Kongresshalle25.10.17 Bremen FRITZ26.10.17 Bielefeld Theaterlabor27.10.17 Hannover Pavillon28.10.17 Düsseldorf Savoy Theater31.10.17 Frankfurt KÄS01.11.17 Fulda Kreuz03.11.17 Lüneburg Kulturforum08.11.17 Heidelberg Halle 0209.11.17 Augsburg ReeseTheater10.11.17 Ulm Roxy11.11.17 Fürth Comödie29.11.17 Osnabrück Lagerhalle30.11.17 Essen Zeche Carl01.12.17 Oldenburg Kulturzentrum PFL02.12.17 Münster Aula am Aasee08.12.17 Hamburg Uebel & Gefährlich