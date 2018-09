Katrin Bauernfeind:"Die größte Liebe ist sich selbst zu lieben"-Schauspielerin und Autorin begeistert im Parktheater im Kurhaus in Augsburg/ Göggingen

Der gut besuchte Abend begann mit dem Beatles Klassiker" All you need is love".Die gebürtige Aalenerin hatte von Beginn an die Lachmuskeln des Auditoriums im Griff. Wenn sie z.b. erzählt: Wie geht ein Heiratsantrag auf Schwäbisch:" Des ist mei Hof, des sind meine Viecher, überlegst es dir?" Sie stellt fest, das wir Schwaben sehr skeptisch sind. Die Liebe in der Familie ist wie die Gurke im Hamburger.Bauernfeind erzählt, wie sie ihrem Vater aus Liebe einen Gleitschirmflug schenkte, der aber dem Wetter geschuldet schief ging. Sie machte den Gleitschirmflug alleine und bekam von ihrem Vater am Schluß eine " Ich hab dich Lieb SMS"Die 36 jährige hübsche Frau erzählt von ihrer ersten Liebe Markus mit 12 Jahren, wie sie mit ihm im Kino " Cool Runnigs" angesehen und Händchen gehalten haben.Sie erzählte von ihrem zweiten Freund auch ein Markus, der mit ihr Schluß gemacht hat. Unter großem Gelächter des Auditoriums erzählt Bauernfeind, das ihre Eltern sie in die Kirche mitgenommen habe, und dort das Markus Evangelium gepredigt wurde.Sie spielte ihren 35. Geburtstag nach, der stellenweise Ekelig wurde. Katrin Bauernfeind ließ das Thema Sex nicht aus, aber sie ging dabei nie unter die Gürtellinie oder bezog das Auditorium mit ein.Unter großem Applaus stellte sie fest, daß man mit Liebe nicht gegen Nazis und Rassisten ankommt.Sie verglich in den knapp zwei Stunden den Wohnungsaspekt zwischen Single und einem Paar, die Freizeit als Single auf einem Pärchenabend."Jeder Mensch will jemand der einen so kennt und akzeptiert wie man ist". Die Liebe stellte die Autorin fest, hat eine Haltbarkeit von Dosenravioli.Das man über die Kinder lernen kann sich selbst zu lieben, erläuterte sie an einem Beispiel einen 5 jährigen Kindes sowie an einem Lied von Whitney Housten. "Die größte Liebe, so die Kabarettistin abschließend,ist uns selbst zu lieben, und das können wir von den Kindern lernen.Mit dem Engagement der Kabarettistin und Autorin hat das Parktheater wieder eine Sternstunde im Veranstaltungskalender. Ganz großes Kino sowohl dem Veranstalter als auch der Künstlerin. In einem wunderbaren wohl in Deutschland einmaligen Ambiente so eine tolle Künstlerin Live zu erleben. Da kann man nur eines sagen. Chapeau. Vielen Dank an alle. Ein ganz großer Abend. Wer Katrin Bauernfeind noch nicht Live gesehen hat muss das unbedingt nachholen. Am 11. Oktober ist sie im Ulmer Roxy. Ihre Tournee geht noch quer durch Deutschland. Es lohnt sich.