Kathy Kelly in Ulm in der Pauluskirche -Tickets im Vorverkauf

Die erstaunlichen Erfahrungen einer Kindheit und Jugend in unterschiedlichen Kulturen, immer im Licht der Öffentlichkeit, aber nie ohne Kunst und Kreativität, prägten ihr Leben. Live nimmt Kathy Kelly mit ihrer unvergleichlichen Stimme ihr Publikum mit auf eine Reise in ihr ganz persönliches Leben. So intensiv hat man ihre Vita sicher noch nie wahrgenommen – verpackt in Melodien, denen alle Dramatik und Schönheit eines echten Künstlerlebens innewohnt. Ihre Herbsttournee „Meine Lieder- meine Träume“ ist ein absolutes musikalisches Highlight und gibt, wie ein Tagebuch, Einsichten zu dem Menschen Kathy Kelly.Das Repertoire der ausgebildeten Opernsängerin ist stimmungsvoll und so vielfältig wie sie selbst. So wird sie neben spanischen Songs und irischen Folksongs, auch einen musikalischen Ausflug in die Klassik machen. Des Weiteren wird die Multi-Instrumentalistin auch Leonard Cohens Song „Halleluja“, Songs der The Kelly Family sowie ihre neuen deutschsprachigen Songs, mal mit Geige, Gitarre, Akkordeon oder am Klavier performen. Begleitet wird sie von ihrer Band. Mit ihrer kraftvollen und warmen Stimme entführt sie den Zuhörer in ihre ganz eigene Welt und teilt die Erfahrungen ihres beeindruckenden Lebens musikalisch auf höchstem Niveau mit ihrem Publikum.Mit ihrem ersten deutschsprachigen Solo-Album „Wer lacht überlebt“ betritt die Kelly ein neues Terrain und präsentiert eine weitere Facette ihres Könnens. Das Album enthält Lieder über ihr Leben, ihre tiefsten Gefühle, ihre Liebschaften und auch Lieder über ihre erste Liebe. Ein sehr persönliches und sehr emotionales Werk und zeitgleich ein Dankeschön an ihre deutschen Fans, die ihr besonders am Herzen liegen.Karten für das Konzert von Kathy Kelly gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, bei den bekannten Vorverkaufsstellen und unter südwestpresse.de/ticketshop. Ticket Hotline 07 31 / 156 855Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich.Kinder unter drei Jahren haben grundsätzlich auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.