Kathy Kelly: Eine Verneigung vor meinen Deutschsprachigen Fans-Kathy Kelly veröffentlicht erstes Deutschsprachiges Album- Im Oktober Live in Ulm

Davon kann man sich am 10. Oktober um 20 Uhr in der Ulmer Pauluskirche überzeugen. Da wird Kathy Kelly Live zu erleben sein. Tickets gibt es im Vorverkauf und HIER

Kurze Zeit später stirbt ihre Mutter, und die erst 20 jährige, übernimmt die Mutterrolle und kümmert sich gemeinsam mit dem Vater um die zum Teil noch minderjährigen Geschwister.Anfang der 2000er ging sie eigene Musikalische Wege. Kathy Kelly veröffentlicht erfolgreich verschiedene Alben und widmet sich einer weiteren großen Liebe, dem Operngesang.Zu ihrem Album sagt Kathy: „Es sind Lieder über mein Leben.Über meine tiefsten Gefühle, meine Liebschaften, sogar über meine erste große Liebe.Sie musste für ihr aktuelles Album hart an der Deutschen Aussprache arbeiten. Aber sie hat einen fantastische Stimme. Mit Uwe Busse fand sie einen renommierten Partner als Co Produzent und Co Texter für die Platte, der mit seiner einfühlsamen Art zum Gelingen der Platte beigetragen hat.Herausgekommen ist ein Silberling, der aufrichtiger nicht sein kann. Bereits im erste Song wo es heißt: „Siehst du den alten Mann, der Lächelnd an der Straße steht“, zeigt dem Hörer, wie sie es in schweren Zeiten geschafft hat, ihr ansteckendes Lachen zu bewahren.In „ Das Leben ist ein Zirkus“ malt Kathy ein magisches vielfarbiges Bild des Lebens, das sie mir ihrer Ungewöhnlichen Familie geführt hat. Die erstaunlichen Erfahrungen einer Kindheit und Jugend in unterschiedlichen Kulturen, immer im Licht der Öffentlichkeit, aber nie ohne Kunst und Kreativität. So Intensiv hat man das Leben der Kellys sicher noch nie wahrgenommen.„Du brichst mir das Herz ist eine romantische Ode an einen gewissen jungen Spanier namens Xavier und an unser aller wilde, rebellische Jugend, in der ein einziger Kuss , ein Leben lang halten könnte.Musikalisch offenbart Kathy Kelly uns ihre Geheimnisse mit Sounds aus Folk und Pop, die sie überall auf der Welt selbst gehört und gespielt hat, und erschließt sich mit den deutschen Texten ein neues Genre, das sie gemeinsam mit den Hörern erkundet.Auch wenn Kathy Kelly bis hierher auf einer außergewöhnlichen Reise war, wird das neue, hörenswerte und beeindruckende Album viele Überraschen und zutiefst bewegen wird. Denn auch wenn Kathy bis hierher auf einer außergewöhnlichen Reise war, die für drei Leben reicht, wenn sie ohne jegliche Koketterie betont.“Ich bin das, was ich heute bin auch durch meine Geschichte- und das ist auch gut so.“