Kathy Kelly am 10. Oktober in Ulm in der Pauluskirche - Karten an der Abendkasse.

Seit über 20 Jahren steht die Frau mit dem unverwechselbaren Timbre auch als Solistin auf der Bühne und begeistert mit ihrer Wandelbarkeit ihr Publikum immer wieder aufs Neue. Die erstaunlichen Erfahrungen einer Kindheit und Jugend in unterschiedlichen Kulturen, immer im Licht der Öffentlichkeit, aber nie ohne Kunst und Kreativität, prägten ihr Leben. Kathy Kelly begann ihre musikalische Ausbildung bereits im jungen Alter, als sie mit neun Jahren lernte Geige und Klavier zu spielen. Mit 15 Jahren musizierte sie mit ihrer Familie auf der Straße und schloss nebenbei eine Ausbildung zur Primaballerina ab.1999 erschien ihr erstes Soloalbum „The Best of Kathy Kelly“, das noch stark von der Familie geprägt war. Im Jahr 2001 ging Kathy Kelly erstmals eigene Wege: So lautete der Titel des neuen Albums „Morning of my Life“, sie präsentierte sich in einem neuen Erscheinungsbild und fand ihren eigenen Stil, der von klassischen, spanischen, französischen und irischen Elementen geprägt ist. Kathy Kelly, die langjährige Produzentin und Frontfrau der weltbekannten Erfolgsband „The Kelly Family“, hat sich in ihrer über 30jährigen Sangeskarriere erfolgreich als Solo-Künstlerin im internationalen Musikbusiness etabliert. Um ihr Repertoire im Bereich der klassischen Musik künstlerisch erweitern zu können, nahm die vielbeschäftigte Künstlerin weiterhin Gesangsunterricht in dem Opernfach Hochdramatik und meisterte bis dato auch zahlreiche klassische Liederabende und Opernauftritte mit Bravour, zum Beispiel als Leonore in Beethovens Fidelio, sowie in zahlreichen Arien von Puccini und Verdi.Ihr Album „Wer lacht überlebt“ enthält Lieder über ihr Leben, ihre tiefsten Gefühle, ihre Liebschaften und auch Lieder über ihre erste Liebe. Ein sehr persönliches und sehr emotionales Werk. Ein aufrichtiges Album, das Einblicke zu der Person Kathy Kelly gewährt. Man lernt die Frau hinter der Bühnenpersönlichkeit kennen und weiß, wie sie es geschafft hat, auch in schweren Zeiten ihr ansteckendes Lachen zu bewahren.So intensiv hat man ihre Vita sicher noch nie wahrgenommen – verpackt in Melodien, denen alle Dramatik und Schönheit eines echtenKünstlerlebens innewohnt. Ihre Herbsttournee „Meine Lieder- meine Träume“ ist ein absolutes musikalisches Highlight und gibt, wie ein Tagebuch, Einsichten zu dem Menschen Kathy Kelly.Karten für das Konzert von Kathy Kelly gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, bei den weiteren bekannten Vorverkaufsstellen und am Veranstaltungstag ab 19 Uhr an der Abendkasse. Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich. Kinder unter drei Jahren haben grundsätzlich auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.