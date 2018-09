Karten für Polt und die Well-Brüder in Gersthofen innerhalb von drei Tagen ausverkauft-Zusatztermin-Vorverkaufsstart am 1. Oktober

„Wir hatten mit einem großen Interesse an der Veranstaltung gerechnet“, so berichtet Haldis Weng von der Stadthalle. „Zum Glück für Gersthofen gibt es eine jahrzehntelange und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Michael Well. Deswegen konnte kurzfristig ein Zusatztermin am 05.02.2019 vereinbart werden“.Karten für das zweite Gastspiel am 5. Februar sind ab dem ersten Oktober erhältlichEin Termin für das zusätzliche Gastspiel war schnell gefunden. Am Dienstag, den 5. Februar geben Gerhard Polt und die Well-Brüder noch eine Zugabe. Karten für diese Veranstaltung sind ab Montag, den 1. Oktober bei allen Vorverkaufsstellen und über die Internetseite der Stadthalle Gersthofen erhältlich.Rekordstart in die neue Saison 2018/19Das Gastspiel von Gerhard Polt und den Wellbrüdern ist in der laufenden Saison 2018/2019 bereits die dritte Veranstaltung, die restlos ausverkauft ist. Der Vorverkauf startete am 12. September und setzte in Sachen Nachfrage einen neuen Bestwert. Wer Interesse am Programm der Stadthalle Gersthofen hat findet alle Informationen unter www.stadthalle-gersthofen.de.Das gedruckte Programm kann man sich aber auch kostenlos zuschicken lassen, dafür genügt eine E-Mail mit Name und Adresse an stadthalle@gersthofen.de.