Karola & Manfred "Am Ende der Zeit steht die Antwort" vÖ: 26.11.2019

Der heutige 55 jährige und die 53 jährige sind schon seit fast vier Jahrzehnten musikalisch tätig. Mittlerweile erfreuen Sie sich zahlreicher Fans und erobern über die regionalen Grenzen hinaus die Herzen ihrer Zuhörer. Karola & Manfred, ein Duo mit Sympathie und Unmengen an musikalischen Energien.Karola - ein wahres Naturtalent in ihrer "Gesangeskunst", machte ihre ersten musikalischen Schritte bereits schon im Jugendalter. Ihre Leidenschaft zur Musik, ihr Engagement und ihre hervorragend harmonisch klingende Stimme, geben den Liedern einen unverwechselbaren "Hörgenuss".Manfred - schon ein Routinier auf den Sektor Musik, Unterhaltung und Arrangement, stand bereits mit 17 Jahren das erste Mal auf einer Bühne. Mit seiner Stimme verleiht er den Liedern das gewisse "etwas" und so vereinigen sich beide auch gesanglich, wie mit der Liebe "einmalig"Angefangen 1980 bis 2009 spielten sie auf unzähligen großen Tanzveranstaltungen, Kirmes und sonstigen Feiern und machten sich durch ihrer Musik zu einen gefragten Duo in der gesamten nördlichen Oberpfalz sowie weit über die regionalen Grenzen hinaus. Ihre Fangemeinde wuchs genauso wie die Nachfrage nach eigenen Liedern.Dadurch beschlossen beide 2009 ihre erste eigene CD aufzunehmen. Was anfangs eigentlich nur für die Fans sein sollte, änderte sich schlagartig, denn seit diesem Zeitpunkt ebnete sich ihr heutiger Weg. Nominierungen für den internationalen Alpen Grand Prix, Platzierungen in der Deutschen Schlager Hitparade, Fernseh- und Rundfunkauftritte, Musikpreis Schlager Saphir uvm.Ihr erstes Album mit dem Titel "I mag di wie Du bist" nahmen sie 2009 auf, an Text und Musik beteiligten sich u.a. auch Größen wie Bernd Meinunger.2010 stand den beiden Erfolgskomponist Robert Jung tatkräftig zur Seite! Zusammen mit Elmar Noderer produzierte er ihr zweites Album "Solang es Dich gibt"Das Duo Karola & Manfred sind Musiker aus Leidenschaft. Ihre heutigen Erfolge, die große Beliebtheit bei ihrem Publikum und die immer größer werdende Fangemeinde sprechen für sich. Ihre Wahre Liebe, das Herz und die Musik, übermitteln ihre Texte sowie die Art und Weise ihrer gesanglichen Darbietung. Die beiden geben sich so, wie sie in Wirklichkeit sind und diese ehrliche Art kann das Pulikum fühlen und das die Beiden unvergleichbar.Für Karola und Manfred gibt es nichts schöneres als zu wissen, dass sie mit ihrer Musik anderen Menschen eine Freude bereiten können