Kabarett/ Comedy im Jazzclub Augsburg/ bis Mai 2019-Ein Überblick

In der „Kabarett Bundes:Liga“ wetteifern Comedians, Poetry, Slammer und andere Kleinkünstler aus dem gesamten deutschsprachigen Raum in 13 Theatern um den Titel „Deutscher Kabarettmeister“ - so auch zum ersten Mal in Augsburg. Diesmal treffen Bumillo und Sven Bensmann aufeinander. Bumillo ist nicht immer nur Kabarett und Comedy, er ist auch Philosophie und Poesie, Quintessenz und Quatsch, Teddybär und TED-Talk. Er holt dich raus aus dem Loch voll Fragezeichen und Wehmut und geht mit dir: die Rutsche rauf. Sven Bensmann verwandelt jede Comedy-Bühne mit dem Aussehen eines wohl genährten Bären, einer Stimmfarbe zwischen Joe Cocker und Bruce Springsteen sowie einer deftigen Portion Humor in ein urkomisches Unplugged-Konzert.21.03.19 (20 Uhr) fastfood theater „Best of Life!“fastfood erfindet das Improvisationstheater an jedem Abend neu. Das liegt in der Natur der Sache: Alles, was das Publikum sieht, entsteht genau in diesem Moment, meist auf Zuruf und Wunsch und genauso schnell, wie man schauen kann. Niemand kann sagen, wohin die Reise führt, und genau darin liegt der Reiz. Improvisationstheater heißt nämlich: Mit dem Zufall zu ringen. Und sich nicht von ihm bezwingen zu lassen.29.03.19 (20 Uhr) Ingo Oschmann Best of "Schönen Gruß, ich komm zu Fuß"25 Jahre und 10 Programme schwer, zeigt dieser Querschnitt seines Schaffens, mit welcher Leichtigkeit er zeitlos durchs Leben geht. Ob Impro, Standup, Zaubern oder auch mal mit leisen Tönen: Oschmann schafft es immer wieder aufs Neue, sein Publikum zu begeistern.26.04.19 (20 Uhr) MONI „Mei Realität“Pure Lebensfreude, große Leidenschaft, tiefe Gefühle - das ist MONI. In ihren selbst komponierten und getexteten Mundart-Pop-Folk-Songs erzählt sie vom Leben, der Liebe, der Freiheit und von den großen und kleinen Herausforderungen des Daseins.10.05.19 (20 Uhr) Kabarettbundesliga Blömer//Tillack vs. Bye ByeIn der „Kabarett Bundes:Liga“ wetteifern Comedians, Poetry, Slammer und andere Kleinkünstler aus dem gesamten deutschsprachigen Raum in 13 Theatern um den Titel „Deutscher Kabarettmeister“ - so auch zum ersten Mal in Augsburg. Diesmal trifft das Duo Blömer / Tillack auf das Duo Bye Bye. Blömer // Tillack lassen ihren Gedanken freien Lauf, gehen keinem Wortgefecht aus dem Wege, drehen sich mit Musik im Kreis, und legen schließlich eine gedankliche Punktlandung hin. Komische Momente, die Hand und Fuß haben. Kabarett mit Musik und vollem Körpereinsatz. Die Songs des Duos Bye Bye packen jeden, der auch nur einen Funken Rhythmus im Blut hat. Die beiden Gitarristen haben ihren eigenen Groove, der solange fesselt, bis man an den deutschen Texten kleben bleibt. Die Band genießt, elektrisiert, kritisiert und nimmt sich selbst aufs Korn.Karten sind erhältlich:- beim AZ Kartenservice RT.1 (Tel. 0821 / 7773410),- beim StadtZeitung Kartenservice (Tel. 0821 / 5071130),- bei Eventim/CTS (Tel. 01806 / 570070; 0,20 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Festnetzen, max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Mobilfunknetzen) und allen angeschlossenen VVKStellen,- sowie im Internet unter http://www.eventim.de und www.tickets-kba.de.