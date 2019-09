Jürgen Becker kommt erst am 3. Januar ins Parktheater- Anreiseschwierigkeiten verhinderten den Auftritt

Becker unterbricht seinen Urlaub







EIN INTERVIEW MIT JÜRGEN BECKER GIBT ES HIER

" Die gekauften Karten, so der Geschäftsführer, gelten für den 3. Januar oder können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden."In einem Gespräch mit Myheimat, erläuterte Weippert, daß selbst Gäste aus Düsseldorf angereist sind.Jürgen Becker stand noch auf der A8 nahe Stuttgart im Stau. Es war leider nicht absehbar, wann er im Parktheater ankommen würde, sagte der Geschäftsführer."Eine halbe Stunde später anfangen, so Weippert, wäre kein Problem gewesen. Aber wenn wir nicht wissen, wann er kommt,hat es leider keinen Sinn". Er bedauerte die Absage sehr, sah aber keine andere Möglichkeit.Das Parktheater hat gleich an Ort und Stelle den 3. Januar um 19.30 Uhr als Nachholtermin bestätigt. Für dieses Gastspiel unterbricht der Kabarettist, der auch Moderator der Sendung im WDR Mitternachtsspitzen ist, extra seinen Urlaub. Natürlich gibt es Karten für dieses Gastspiel im Januar im Vorverkauf, an allen bekannten Vorverkaufsstellen