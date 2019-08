Jonny & Jakob, "Replay"-Im Oktober auf Tour

Mit zahlreichen Covern, darunter Songs von Calom Scott, Bastille, Trettmann sowie von Joris und LEA, singen sich die zwei jungen Gesangstalente auf den Social Media Plattformen und als Straßenmusiker in die Herzen ihrer Hörer. Da ist es nicht verwunderlich, dass die beiden unzählige Geschichten erzählen können von unvergesslichen Momenten und Erlebnissen beim Musikmachen – live auf der Straße und hochgeladen in die digitale Welt. Es spricht Begeisterung aus diesen Geschichten, genau wie Spaß und Dankbarkeit.Hört man irgendwo aus der Ferne ein lautes und herzliches Lachen, ist der 20-jährige Jonny nicht weit. Seine positiven Vibes holt er sich jeden Morgen mit fröhlicher Mucke und einer kalten Dusche. Der Sohn burundischer Eltern ist nicht nur mit seiner Gitarre und am Klavier eine musikalische Frohnatur, sondern zugleich ein wahres Sprach- und Sporttalent. Er spricht fünf Sprachen und liebt den Fußball, ob auf oder außerhalb des Spielfeldes.Die Fußballleidenschaft teilt sich Jonny mit seinem Duo-Partner Jakob. Die erste Liebe des 20-Jährigen war jedoch die Musik – er sang bereits mit drei Jahren im Kinderchor. Wenige Jahre später begann er mit dem Cellospielen. Es konnte mit der Musik nicht früh genug für ihn losgehen! Und es soll immer weitergehen: »Mit der Musik kann ich schöne Momente mit anderen Menschen teilen! Das ein Leben lang tun zu dürfen, wäre ein Traum!«Im März 2019 gingen Jonny & Jakob mit ihrer ersten Single »Notfallnummer« an den Start. Die Idee für den Song entstand bei einer Session in einem beiläufigen Gespräch. Jonny & Jakob fühlten sich als Notfallnummer – »wenn dann wieder alles OK ist, wird sich nicht mehr gemeldet«, geben die beiden Singer-Songwriter zu Protokoll.Am 16. August erscheint ihre zweite Single REPLAY: Denn woran erkennt man einen guten Song? Man will ihn immer und immer wieder hören! Das Gefühl kennen auch Jonny & Jakob, deshalb haben sie kurzerhand ein Lied darüber geschrieben: REPLAY!Mit einer vollen Ladung guter Laune schießen die beiden mit REPLAY direkt in den Hochsommer. Inspiration der Deutschpop Single ist Soullegende Ray Charles. 'Fühl den Beat jetzt so wie - Ray - Hör den Song jetzt auf REPLAY‘. "REPLAY ist der perfekte Soundtrack, um sich kurz aus dem Alltagstrott zu retten - oder eben etwas länger, weil man ihn immer und immer wieder hören muss", so Jonny & Jakob.Nachdem Jonny & Jakob die Sängerin LEA auf ihrer ausverkauften ZWISCHEN MEINEN ZEILEN Tour im Frühjahr quer durch Deutschland begleitet haben und den Festivalsommer unter anderem als Support von Wincent Weiss verbringen, folgt nun im Oktober die allererste eigene Clubtour mit Band.Live-Daten:13.10. Berlin, Prachtwerk14.10. Hamburg, Nochtwache15.10. Köln, Blue Shell17.10. München, Zehner