Jetzt online! Neues von dicht & ergreifend -Neue CD erscheint in Kürze-Neues Video

Die Schlagzahl, mit der »dicht&ergreifend«, die in Niederbayern geborenen Wahlberliner Rapper George Urquell und Lef Dutti losgelegt haben, ist höher als bei einer hitzigen Bierzeltschlägerei. Alles startete 2014 mit dem innerhalb kürzester Zeit zum YouTube-Hit mutierten Video „Zippfeschwinga“. Schnell folgte das erste Album und ausverkaufte Konzerte in vielen Hallen und auf zahlreichen Festivals.Jetzt ist Zeit für das zweite Album. Darauf findet sich wieder eine wilde Mischung aus zynischem Galgenhumor („Schau Her Do“ feat. Skero), doppelbödigem Hauptschui-Studentenrap („Picknick am Friedhof“) und Benennung aktueller Missstände („Dahoam is Dahoam“). Es werden augenzwinkernde Schelmengeschichten fabuliert („Bierfahrer Beifahrer“) und archetypische Charaktere beschrieben („I frieß so gern“), wobei in aller derben Direktheit immer wieder feinsinnige Erkenntnisse gewonnen werden. Kostprobe gefällig?Die Dichtis zeigend sich in der Beziehung ebenso variantenreich und schreiten konsequent voran auf dem von ihnen selbst proklamierten Weg zwischen Tradition & Wahnsinn. Die Songs des Albums reichen von Uptempo-Tracks im knallenden Club-Gewand mit tanzbodenbefeuernden Balkan Trompeten und Soulsamples aus der Flohmarkplattenkiste bis zu entspannten Nummern mit schleppenden Beats, die untermalt von beiläufig klimperndem Hotellounge Piano und großvatrig schnaufender Tuba gemächlich in deinen Gehörgang wandern. Im Rahmen dieser Eckpunkte wurde voller Experimentierfreude von Tischtennissamples bis zum Kinderchor alles eingebaut, was zu diesem ganz eigenen d&e Sound führt, der klingt, als hätte man das Kalbsbrät für die Weißwürste mit LSD getränkt.Darüber hinaus kann ab heute das Neue Album Ghetto mi nix o vorbestellt werden!