Jetzt erhältlich: WCD TIMES – das BigCityBeats Newspaper

Druckfrisch lag sie kurz nach dem fulminanten Opening in der Frankfurter Commerzbank-Arena aus und wurde verteilt: Die 24-seitige und zweisprachige Erstausgabe des BigCityBeats Newspapers „WCD TIMES“, in der sich alles rund ums Thema Space dreht. Was CEO Bernd Breiter in einem sensationellen Space-Opening verkündete, gibt es in der WCD TIMES noch einmal zum Nachlesen. Hintergrundberichte über die Eröffnungs-Zeremonie auf der Mainstage, Background-Infos über das 1. DJ-Set im All, alles über die Entstehungsgeschichte der großartigen Zusammenarbeit zwischen BigCityBeats und der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Und vieles mehr.Inhaltsverzeichnis:Seite 01: Breaking News – WORLD CLUB DOME goes Space | BigCityBeats sendet den WORLD CLUB DOME ins Outer Space | 1. DJ-Mix aus dem Weltall, ESA-Astrnaut spielt DJ-Set auf der ISS | Live-Übertragung vom Orbit auf Ibiza zur WORLD CLUB DOME Cruise EditionSeite 02: DJ-Workshop im Europäischen Astronauten-Zentrum Köln | Le Shuuk bildet Luca Parmitano zum DJ aus | Botschaft aus dem All: Alexander GerstSeite 03: „Auf den Punkt“: Interview mit Bernd Breiter über die Opening Ceremony | Interview mit Carina Breiter über Bernd BreiterSeiten 04 und 05: Die BigCityBeats Space Talks: Prominente aus aller Welt über die Faszination Space, mit Brian May, Ferry Corsten, Volker Bouffier, H.P. Baxxter, Chris de Burgh, Thorsten Schäfer-Gümbel, Timbaland, Armin van Buuren, Mike Singer etc.Seite 06: BigCityBeats und Deutsche Bahn pres.: Die „BigCityBeats ICE Club Trains“ | Drei ICE-Züge fahren in Sternformation zur Space Edition nach Frankfurt | BigCityBeats TV „Club Kitchen“: „VIVA Club Rotation“-Legende Daisy Dee wird Gesicht von BigCityBeats TVSeite 07: Helikopter und Supersportwagen | Im Rolls Royce, Lamborghini oder McLaren zur VIP Summer ResidenceSeite 08: BigCityBeats und ESA – eine außergewöhnliche Geschichte | CEO Bernd Breiter über die Kooperation „Entertainment & Wissenschaft“Seite 09: Fünf Weltrekorde in der Schwerelosigkeit: Der BigCityBeats WOLRD CLUB DOME Zero Gravity 2.0 | BigCityBeats & ESA pres.: „The Space Collection“Seiten 10 und 11: BigCityBeats WORLD CLUB DOME Cruise Edition 2019 | Livestream aus dem Weltall ins größte schwimmende Club-Hotel der WeltSeite 12: BigCityBeats – eine Marke die um die Welt geht: Events der Superlative in Europa, Asien und im All – zu Wasser, zu Lande und in der LuftSeiten 13 bis 24: englische AusgabeLink zum Epaper: