Jerome - Only Go Higher

Die „Main Stage“ und die „Swag!“ Playlist führte er bereits an und zierte zudem das Cover!Allein über YouTube und Spotify wurde „Light“ somit über 10 Mio. gehört!JEROME begleitet zudem als Resident seit vielen Jahren die Kontor Top Of The Clubs Tour und mixt bis heute zahllose Kontor Compilations in seinem ganz besonderen Style.Mit David Guetta, Armin van Buuren, ATB, Tiësto u.v.m. spielte er auf Festivals und in den Clubs dieser Welt, u.a. World Club Dome, Air Beat One, Nature One, New Horizon, Helene Beach, etc.Auch medial hat sich JEROME eine weitflächige Präsenz erarbeitet. Nachdem er jahrelang die Samstagabend-Show auf Radio Energy Hamburg bestritt, ist er seit 2014 jeden Freitag und Samstag Primetime bei Radio Hamburg on Air.Seit Anfang 2017 ist Jerome darüber hinaus in allen Bundesländern präsent, seine Radio Show wird von Sunshine Live, Jam FM, Radio Top40, Kiss FM, Planet Radio, 104.6 RTL, Radio Gong, Leipzig Beatz, Radio Fantasy und Radio Hashtag ausgestrahlt.Somit erreicht er wöchentlich eine Hörerschaft von über 1 Mio. Hörer.Selbst die Lufthansa ist auf den Geschmack des Hamburgers gekommen und bindet Jeromes DJ Mixe seit über 3 Jahren in ihr Bordprogramm ein.Nebenbei produzierte er bereits 5x die Hymne der Nature One und der Mayday.Von den Qualitäten des DJs und Produzenten überzeugt, holte H.P. Baxxter ihn als Jurymitglied von „X FACTOR“ (VOX) in sein Kompetenzteam.Seit 2017 begleitet er als Support Act die Scooter Tour bei allen Terminen.Nun will es JEROME erneut wissen und schmettert den nächsten Hit am 13.09.2019 sofort nach. „Only Go Higher“ sagt vom Titel her schon Alles aus: „Den einzigen Weg den es für ihn gibt, ist der nach oben“.