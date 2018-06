Jay Khan:" Der deutsche Schlager begleitet mich fast mein ganzes Leben"- Ein Exclusives Interview mit dem ehemaligen US 5 Mitglied Jay Khan über seine Musik und die neue Single mit Dschingis Khan

Bekannt wurde er unter anderem als Mitglied der US Boyband US 5. Der britische Musiker, Mädchen und Frauenschwarm sowie Songwriter Tariq Jay Kahn. Khan wurde 1982 in der britischen Hauptstadt London geboren, lebte dort mit seiner Familie bis zu seinem vierten Lebensjahr

Danach folgte ein Umzug nach Berlin.Nach der Schule war Khan noch einmal in England um einige Semester Journalismus studiert.Sein Musikalischer Durchbruch gelang ihm als Lou Pearlman die Band US 5 ins Leben rief. Dem Schlager fühlt sich Khan schon immer verbunden, wie er in einem Exclusiven Interview verraten hat.Aktuell hat er mit Dschingis Khan die Single " Moskau" aufgenommen. Über seinen Werdegang und seine Musikalische Arbeit habe ich mit Jay Khan ein Interview geführt

: Sie waren Mitglied der Band US 5. Wie würden sie Rückblickend ihre Zeit beschreiben?:Es war die reinste Achterbahnfahrt, eine sehr prägende, lehrreiche und unvergessliche Zeit, die ich nie wieder missen möchte. Ich bin heute noch jeden Tag sehr, sehr dankbar für diese Zeit und erinnere mich gerne an diese spannenden Jahre zurück. Es ist nicht selbstverständlich, als junger Musiker, mit gerade einmal Anfang 20, die Welt sehen zu dürfen, zu reisen und dabei das zu tun, was du über alles liebst – die Musik!: Was haben sie von dieser Zeit mitgenommen?:In erster Linie ganz viel Erfahrung, was die Musik, die Menschen und das gesamte Musikbusiness betrifft. Außerdem ein ganz tolles Team an Produzenten, Managern und Menschen, die über all die Jahre zu richtig engen Freunden geworden sind und die zum größten Teil noch heute zu meinem kleinen aber professionellen Team & meinem Freundeskreis gehören und das seit fast 15 Jahren.: Sie waren im Dschungel. Wie war die Zeit für sie?:Ich bereue nichts, würde heute aber vermutlich einiges anders machen. Ich habe sehr viel gelernt.: Sie haben einige Semester Journalismus studiert. Hat sie der Beruf nicht gereizt?Es hat mich sehr gereizt, sonst hätte ich es nicht angefangen zu studieren und die ersten Semester waren super spannend. Auch eine Karriere als Tennisspieler hätte ich mir durchaus vorstellen können. Ich habe viele Jahre lang professionell Tennis gespielt – es war meine zweite große Leidenschaft neben der Musik. Aber als es dann mit der Musik konkreter und ernster wurde, musste ich mich entscheiden zwischen Studium, Tenniskarriere und der Musik und da habe ich dann ganz einfach auf mein Herz gehört – die wohl beste Entscheidung meines Lebens.: Sie betreiben zusammen mit ihrem Vater in Berlin eine Pizzeria. Wenn man sich ihren vollen Tourkalender der Weit bis ins kommende Jahr gefüllt ist, fragt man sich schon, wie sie das bewältigen?Ja, das „Padre e Figlio”, hatten wir jetzt genau 5 Jahre und hatten eine super Zeit. Vor kurzem mussten wir, aufgrund des gesundheitlichen Zustandes meines Vater, den Laden schweren Herzens abgeben, was uns wirklich sehr schwer gefallen ist. Mein Vater hatte vor knapp 1,5 Jahren mehrere schwere OP´s und muss jetzt einfach mal für eine gewisse Zeit etwas kürzer treten und zur Ruhe kommen. Er steht seit vielen Jahrzehnten teilweise 6-7 Tage die Woche, 10-12 Stunden am Tag, als Chefkoch in der Küche – den Urlaub hat er sich jetzt mehr als verdient. Ich bin mir aber sehr sicher, dass wir in nicht allzu ferner Zukunft mit etwas Kleinerem zurück kommen werden und mein Vater seine Kochkünste wieder zum Besten geben wird ???? Bis dahin darf und soll er sich ausruhen.Ansonsten, wie habe ich das bewältigt? Mit einem kleinen aber sehr kompetenten Team aus Familie, Freunden und zuverlässigen Angestellten, die immer am Start waren, wenn ich mal nicht da sein konnte. Das Padre e Figlio war für uns alle wie ein zweites Wohnzimmer, in dem wir alle am Ende des Tages zusammen gekommen sind und eine tolle Zeit hatten.Was fasziniert sie als britischer Musiker an der deutschen Schlagerszene?:Der deutsche Schlager begleitet mich schon fast mein ganzes Leben. Meine Mutter ist wohl der mit Abstand größte Roland Kaiser Fan, den es gibt ???? Schon in meiner Kindheit liefen seine Alben bei uns hoch und runter. Der Schlager wurde mir so quasi fast schon in die Wiege gelegt.Und auch der Beginn meiner musikalischen Laufbahn war auf Deutsch. Was viele nicht wissen, meinen ersten musikalischen Erfolg hatte ich 2003 als Songwriter der Single „Schick mir `nen Engel“ der Popstars Siegerband „Overground“, die direkt den Goldstatus erreichte. Und auch nach US5 ging es mit dem Projekt Großstadt Freunde, welches wir 2012 gründeten, mit der deutschsprachigen Musik weiter. Ganz so fern ist mir der Schlager daher dann doch nicht ????: Wie haben die Fans reagiert als sie erfuhren, das sie sich dem Schlager verschrieben haben?Ich muss ehrlich sagen, ich hatte ein bisschen Bammel davor. Aber die meisten haben super reagiert und waren positiv überrascht. Viele meiner Fans sind noch aus US5 Zeiten da und durch den Schlager kommen nun stetig immer mehr dazu – was mich super glücklich macht. Von vielen „alten Fans“ höre ich, dass durch den Schlager nun auch ihre Eltern und Großeltern meine Musik hören…besser kann es ja gar nicht laufen ????Ganz aktuell haben sie mit Dschingis Khan die Single „ Moskau“ neu aufgenommen. Ich hatte beim ersten hören und ihrer gigantischen Stimme eine Gänsehaut. Was kamen für Reaktionen?Die meisten waren total überrascht und hätten nie damit gerechnet, genauso wenig wie ich selbst...aber die Resonanz war eigtl. durchgehend nur positiv ????: War das mit Dschingis Khan eine „ Eintagsfliege“ oder können sie sich vorstellen ( oder in Planung) mit Dschingis Khan weitere Titel zu veröffentlichen?:Geplant war es zunächst erstmal als einmaliges Projekt. Ich habe ja auch noch weiterhin meinen eigenen Weg zu gehen und freue mich auf viele spannende Projekte und neue Musik. Ich bin nicht das neue Mitglied bei Dschinghis-Khan ???? Wenn ich nicht quer durch’s Land toure, bin ich viel im Studio und am Songs aufnehmen. Es bleibt also weiterhin spannend.: Wie ist ihr weiterer Musikalischer Weg geplant?ch bin wie gesagt zur Zeit in jeder freien Minute im Studio um neue Songs zu schreiben und aufzunehmen. Mein Writing Partner Norbert Endlich und ich haben noch ganz viele Ideen im Kopf, die wir umsetzen möchten. Ich freue mich auf alles was kommt. Zudem bin ich momentan kaum zu Hause – ich bin viel unterwegs bei Festivals, Auftritten und Fernsehsendungen.: Ihre letzte CD „ Wir sind hier“ ist 2014 erschienen. Ist eine neue Platte geplant?:Wir sind am planen und produzieren eines Albums, ja. Vor kurzem, am 18.05. kam meine dritte Schlagersingle „Casanova“ raus, mit der wir direkt an die Spitze der Radiocharts geklettert sind – zur großen Freude des gesamten Teams. Anfang Juni war dann die VÖ von „Moskau, Moskau“ – es ist viel zu tun und so ein Album braucht, wenn man es richtig machen möchte und das will ich, Zeit. Daher bitte ich alle um noch ein wenig Geduld – ABER das Album wird kommen und ich freue mich schon sehr darauf. Ich lasse es Euch als Erstes wissen, sobald es soweit ist ????: Möchten sie den Fans etwas mit auf den Weg geben?Als allererstes möchte ich mich von ganzem Herzen bei all meinen Supportern für die Treue und entgegengebrachte Liebe bedanken. Ich bin wirklich sehr oft, sehr überwältigt, von all Euren Resonanzen, Kommentaren und Nachrichten. Ich weiß das sehr zu schätzen und weiß auch, dass das nicht selbstverständlich ist und dass all DAS ohne Euch nicht möglich wäre. Nur durch Eure Unterstützung darf und kann ich das machen was ich über alles Liebe – DANKE!!!Ich wünsche uns und Euch allen einen super Sommer und freue mich, möglichst viele von Euch mal persönlich kennen zu lernen. Passt auf Euch auf!!