Jannik Brunke „Richtung Ich“ (Single/Video-VÖ: 09.11.18) „Welt-EP“ (Februar 2019)

Normal fängt es doch so an: Zunächst spielt man die Musik seiner Idole nach undgründet dann mit Gleichgesinnten eine Band, mit der man die ersten Gigs bestreitenkann. Doch wenn man wie Jannik Brunke im hohen, dünn besiedelten Norden Deutschlands aufwächst, ist es nicht leicht musikalische Weggefährten zu finden. Die logische Konsequenz daraus war, dass Jannik alles selber machen musste. So kommt es, dass der 22-Jährige mittlerweile ein musikalisches Allroundtalent geworden ist. Er spielt alle Instrumente selber ein, schreibt und produziert seine Songs selbst. Darüber hinauskonzipiert und dreht er seine Videos und überlässt auch sonst keine kreativeEntscheidung dem Zufall. Sechs Jahre später hat er über 160.000 Abonnenten aufseinem YouTube-Kanal und etliche Follower in den sozialen Netzwerken. Dadurchkonnte er eine treue und eingeschworene Fangemeinde gewinnen. Über die sozialenMedien gibt er seinen Fans tiefe Einblicke in sein kreatives Schaffen und lässt dieMenschen teilhaben an seiner musikalischen wie auch persönlichen Entwicklung.Mit der ersten Single Veröffentlichung „17 Kilometer“ im März 2018 begann dann seinepersönliche und musikalische Dokumentation der letzten Jahre. Dafür schrieb er zumersten mal eigene Songs in seiner Muttersprache. 4 Songs verpackt in einer EP ergebendabei ein Kapitel (EP), das für einen bestimmten Abschnitt in seinem Leben steht. Sodreht sich die erste „Insel-EP“ über die eigenen Auseinandersetzung mit seinernordfriesischen Heimatinsel Juist und dem Verlangen, der ewigen Routine zuentkommen. Die Songs erzählen von der Sehnsucht die Grenzen der gewohnte Welt zuüberwinden. Jannik verarbeitet Fernweh und thematisieren die Unsicherheit vor demUngewissen.Nach dem Ende seiner Schulzeit zog Jannik für ein Musikstudium nach Berlin und hatdamit alles auf eine Karte gesetzt, um dem großen Traum Musiker zu werden einStück näher zu kommen. In seiner zweiten „Stadt-EP“ erzählt er von den Momentender Ablenkung und Versuchung, die eine Großstadt wie Berlin zu bieten hat. Dabeimusste er schnell feststellen, dass er aus der heilen Welt direkt in den Dschungel derGroßstadt gekommen ist und lernen damit umzugehen, wenn Träume zu scheitern drohen.Dabei wurde ihm immer mehr bewusst, dass er durch die vielen Nächte in Tonstudiosund Sessions den Bezug zu sich selber und seiner Außenwelt verloren hat. Deshalbentschied er sich noch einmal seine sieben Sachen zu packen um die Welt zu sehen, umdie Reise „Richtung Ich“ fortzusetzen.Diese Entscheidung führte ihn u.a. über Singapore, die Südsee quer durch Neuseeland und Nordamerika. Die dabei entstandenen Songs handeln von den Eindrücke, Gefühlen und Erfahrungen seiner Reise.„Richtung Ich“ (Single/Video-VÖ: 09.11.2018) heißt die erste Singleauskopplung aus der im Februar 2019 erscheinenden „Welt-EP“ und steht stellvertretend für die musikalische und persönliche Entwicklung des jungen Musikers. Die Single wurde im Flugzeug während der vielen Flugstunden geschrieben. Wenn man genau hinhört, kann man imHintergrund Maschinengeräusche, Meeresrauschen oder das Lärmen von Gesprächenwahrnehmen. Der Song thematisiert den immer wiederkehrenden Selbstfindungsprozess des jungen Künstlers. Dabei dokumentiert das Video mit seinen ausdrucksstarken Bildern perfekt die Eindrücke der bisherigen Reise.