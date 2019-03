Jannik Brunke mit neuem Video zur Single "Nie vorbei"

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Nach dem Ende seiner Schulzeit zog Jannik für ein Musikstudium nach Berlin und hat damit alles auf eine Karte gesetzt, um dem großen Traum Musiker zu werden ein Stück näher zu kommen. In seiner zweiten „Stadt-EP“ erzählt er von den Momenten der Ablenkung und Versuchung, die eine Großstadt wie Berlin zu bieten hat. Dabei musste er schnell feststellen, dass er aus der heilen Welt direkt in den Dschungel der Großstadt gekommen ist und lernen damit umzugehen, wenn Träume zu scheitern drohen. Dabei wurde ihm immer mehr bewusst, dass er durch die vielen Nächte in Tonstudios und Sessions den Bezug zu sich selber und seiner Außenwelt verloren hat. Deshalb entschied er sich noch einmal seine sieben Sachen zu packen um die Welt zu sehen, um die Reise „Richtung Ich“ fortzusetzen. Diese Entscheidung führte ihn u.a. über Singapore, die Südsee quer durch Neuseeland und Nordamerika. Die dabei entstandenen Songs handeln von den Eindrücke, Gefühlen und Erfahrungen seiner Reise.02.03.19 - Berlin @ Badehaus08.03.19 - Hamburg @ Prinzenbar09.03.19 - Bielefeld @ Stereo10.03.19 - Hannover @ Lux19.03.19 - Wien @ Chelsea20.03.19 - München @ Backstage21.03.19 - Trier @ Mergener Hof22.03.19 - Köln @ Kulturcafé Lichtung (Ausverkauft)23.03.19 - Köln @ Kulturcafé Lichtung (Zusatzshow)25.03.19 - Dortmund @ FZW