JANA MEYERDIERKS // „Hinfalln, aufstehn, Krone richten“ -Neue Single erscheint am 2. November

Nach "Vorhang Auf" zu Beginn diesen Jahres, erscheint nun mit "Hinfalln, Aufstehn, Krone richten" ein Titel, bei dem die "junge Wilde" uns einfach mal den viel zitierten Spiegel vor Augen führt und einem ganz direkt und unverblümt sagt, egal was dir in deinem Leben, in diesem Augenblick auch passieren mag, zeig diesem Moment die kalte Schulter und geh weiter deinen Weg. Und wieder ist es die besondere Art des Textes, der Melodie, des Refrains, die einem durch das durchaus angestrebte Augenzwinkern ein verschmitztes Lächeln erahnen lässt. Oft sind es die Kleinigkeiten, die einen viel zu lange beschäftigen und nachdenken lassen. Mit ihrer frischen, unverwechselbaren Stimme, rockigen Gitarren und einem kurzem, aber knackigen Chor, legt Jana erneut einen Gang zu. Allein für diese, ihre Art, sind wir schon #TeamJanaJana Meyerdierks definiert und interpretiert Schlager in einer neuen, rockigeren Facette und beweist allein durch ihr polarisierendes Erscheinen, dass man es schafft, Rock und Schlagerfans in einem zusammenzufassen und zu vereinen.Dabei gewinnt sie auf Anhieb mit ihrer Wirkung auf ihr Publikum.Sie ist quasi das Pendant zu Wolfgang Petry, nur als Frau, mit modernen Sounds und der neuen Zeit.Schlager – aber rockigRockig – aber tanzbarTanzbar – wie damals, stimmungsvoll modern wie heute