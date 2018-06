JAN BLOMQVIST – DISCONNECTED – Part One

Getrennte Verbindungen, unverständliche Erzählungen, Flucht aus der Realität.

Jan Blomqvist‘s neues Album „Disconnected“, das im September erscheinen wird, spielt in einer Zeit der konstanten Verbindung. Es handelt von unserer Generation. Die Welt besteht nur noch aus Emails, Facebook und Instagram. Jeder folgt jedem, liest und liked Posts, Kommentare und Bilder. Jedes Profil ist auf sämtlichen Plattformen vertreten und alle stehen in ständiger Kommunikation miteinander.

Der menschliche Kontakt hat sich sehr verändert und der größte Teil passiert online.Die Welt verändert sich, Zeit spielt keine so große Rolle mehr. Das Internet bietet unendliche Möglichkeiten zur Selbstdarstellung und jeder wartet nur darauf erkannt zu werden.Manchmal scheint es als würden sich die Leute vom Leben trennen, da die Vielfältigkeit im Internet viel überwältigender ist. Nicht verbunden zu sein, kann ein Fluch aber auch die Lösung / ein Segen sein – „Disconnected“ eben.Die Veröffentlichung des Albums wird folgerichtig ebenfalls „Disconnected“ sein, da das Gesamtwerk in Form von drei Mini Alben runtergebrochen und über den Sommer verteilt veröffentlicht wird.Die Aufteilung auf drei Minialben spiegelt Jan Blomqvist‘s Wahrnehmung wieder:„Disconnected“ wurde geschrieben, aufgenommen und produziert - in Kooperation mit Felix Lehmann und Ryan Mathiesen – in verschiedenen Locations auf der ganzen Welt. Unter anderem auf Island, in New York und Berlin.Der erste Teil des kommenden Albums „Disconnected – Part One“ ist soeben erschienen. Im Herbst wird das komplette Album inkl. dem ein oder anderen unreleased Track veröffentlicht, um schlussendlich die Geschichten visuell und audiovisuell zu verbinden.