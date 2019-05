Jamie veröffentlicht ein Album- Musik aus Süddeutschland

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Jaime liefert „Zeitgeist-Sound“ vom feinsten, technisch ausgereift mit viel Liebe zum Detail: „Urban deluxe“. Musik aus purer Energie, die den Lifestyle der Stadt einfängt. Jaime hat für sein Debütalbum mit diversen Künstlern und Freunden gearbeitet, jeder steuerte seinen ganz speziellen Touch zu dem Projekt bei, unverwechselbar und doch immer neu. Von Rap über R’n’B zu Trap und allem, was in den Räumen dazwischen resoniert: ein Track-Paket mit einzigartigem Style synchronisieren sich zu einem Gesamtkunstwerk mit straighter Linie.Live überzeugt Jaime mit epochalem Sound und einer Show voller Percussion, Drums und brachialen Beats die keinen Korper unbewegt lassen. Dabei bedient er sich allerlei Genres die von Hiphop bis hin zu Trap reichen. Durch das Vereinen von Drumset, Percussions, Synthesizern und seiner Stimme entsteht ein kreatives und innovatives Set.Der Ausnahmekünstler liefert mit seinem Soloprojekt den Sound, der direkt aus Berlin Friedrichshain zu kommen scheint – und doch lebt und arbeitet der Mann mit dem beeindruckend gepflegten Schnurrbart im Outback der Alpen. So what? Jaime hat verstanden, Jaime verwandelt die Message der Zeit in Tone: Du bist nicht in der City. Die City ist in dir!Am 29.03. veröffentlicht Jaime mit Danyiom als Feature-Gast seine Single „Real Love“. Er traf Danyiom in Berlin zu einer Schreibstunde und die Jungs bauten dieses wunderbare Stück. Ein R&B/Rap-Track mit einem sanften, aktuellen Sound. Es ist riesig und zerbrechlich zugleich. Die Botschaft dieser brandneuen Jaime-Single ist einfach..... "manchmal ist es besser auf die wahre Liebe zu warten“! "Real Love“ zeigt eine weitere Facette des kommenden Jaime-Albums „Creatures“ (VÖ: 26.04.), folgt aber den vorherigen Singles mit ihrem "urbanen Sound" und dieser super ausgefallenen und komplexen Produktion