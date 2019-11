Anzeige

Jahreskonzert Harmonika-Verein Ulm-Söflingen zu Gunsten der Aktion 100.000

Am Sonntag, 17.11.2019, spielt der Harmonika-Verein Ulm-Söflingen sein Jahreskonzert zugunsten der Aktion 100 000 mit Melodien aus Oper, Operette, Musical – von Gershwin bis Lehàr. Otto Schempp erzählt dazu schwäbische Geschichten.





SO 17.11.2019 | 19:00 Uhr



Kirche St. Klara



Heilmeyersteige 150/4, 89075 Ulm-Eselsberg



Einlass ab 18 Uhr



Beim Benefizkonzert am 17. November 2019 werden das Mundharmonika-Orchester, das Akkordeon-Orchester und das Akkordeon-Ensemble spielen. Die Spielerinnen und Spieler haben ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm vorbereitet.







Unter dem Motto „Konzert für 100 000“ bieten die Spielerinnen und Spieler mit Ihren Dirigenten einen Streifzug durch die Welt der Musik, bei dem für jeden Musikgeschmack etwas geboten ist. Dabei sind viele alte und neue, bekannte oder auch weniger bekannte Melodien aus den Bereichen Oper, Operette, Musical, Filmmusik, Jazz und Swing. Von Gershwin bis Lehár, vom Phantom der Oper bis zu James Bond, von amerikanischen Volksweisen bis zu irischen Volkstänzen bieten die beiden Orchester und das Ensemble alles was das Herz begehrt.







Programm:







Mundharmonika-Orchester Leitung: Karl Heinz Pappler







Ballsirenen - Franz Lehár / arr. Tillo Schlunck



Erdgeister - Hans Lüders



Irish Stew - arr. Helmut Herold - Volkstänze aus Irland für Mundharmonika



Italienische Ouvertüre - Hans Lüders







Akkordeon-Orchester Leitung: Manfred Reistle







James Bond Suite - Monty Norman / arr. Hans-Günter Kölz



James Bond Theme, From Russia With Love, For Your Eyes Only, Goldfinger



Caribbean Fantasy - Waldemar Lang



Phantom of the Opera - A.L.Webber / arr. F. Schlosser







Akkordeon-Ensemble Leitung: Dietmar Schaber







Summertime Variation - George Gershwin



The Girl From Ipanema - Antonio Carlos Jobim



A Night Like This - David Schreurs, Vincent Degiorgio, Jan van Wieringen



Raindrops Keep Fallin´ On My Head - Burt Bacharach



Hotel California - Don Felder, Don Henley, Glenn Frey



Moliendo Café - Jose Manzo Perroni



Cuentame - Al Castellanos



Soul Bossa Nova - Quincy Jones







Tickets für 10.- EURO ohne Gebühren gibt es nur bei der SÜDWEST PRESSE in der Frauenstraße 77. Weitere Vorverkaufsstellen (evtl. zzgl. Gebühren) an allen bekannten Stellen sowie unter www.swp.de/ticketshop.

